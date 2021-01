Gama Galaxy S20 nu se mai produce

Cererea mica si lansarea gamei S21 a scos seria anterioara din joc.

Galaxy S20, S20+ si S20 Ultra au fost lansate anul trecut si nu s-au bucurat de o atentie deosebita din partea consumatorilor. Desi S20 Ultra a fost un telefon absolut nou in serie, acesta a avut o serie de probleme cu camera foto si a avut un pret exorbitant de 1200 euro la lansare. S20 si S20+ au prezentat niste imbunatatiri incrementale comparativ cu gama anterioara, iar pe langa acestea, anul 2020 a adus si o pandemie asupra lumii, aspect ce probabil a determinat multi consumatori sa fie mai cumpatati cu bugetul.

Noua gama S21 pe care am prezentat-o aici, vine cu unele schimbari apreciate precum ecranul drept, dar cu alte surprize precum lipsa unui incarcator in pachet. Samsung a justificat ca au dorit reducerea costurilor, acest aspect fiind adevarat in tarile civilizate, unde un S21 este si cu 200 de euro mai ieftin decat a fost un S20 la lansare.