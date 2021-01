Multi utilizatori de WhatsApp se muta pe Telegram

Numarul utilizatorilor de Telegram a crescut spectaculos dupa ce WhatsApp a anuntat noii termeni si conditii.

Pe scurt, pentru cei care nu stiu, incepand cu data de 8 februarie a acestui an WhatsApp isi va revizui termenii si conditiile utilizarii aplicatiei. Ce a provocat un val de nemultumiri in randul utilizatorilor a fost faptul revizuitele conditii permit altor aplicatii precum Facebook sau alte terte aplicatii sa aiba acces la date despre utilizatorul Whatsapp. Politica nu se aplica in Europa, din fericire.

Nemultumirile au ajuns si la urechile lui Elon Musk, care a recomandat folosirea aplicatiei Signal, ca urmare numarul de utilizatori a crescut semnificativ, iar actiunile acestora la bursa au crescut cu 6350%.

Telegram este o noua „victima” in acest sens. Fondatorul companiei declarase in ianuarie ca aplicatia a ajuns la un numar de 500 de milioane de utilizator, iar in ultimele 96 de ore (la momentul scrierii articolului), peste 25 de milioane de conturi noi au fost create.

Voi folositi si altceva in afara de WhatsApp?