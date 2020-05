Nokia a lansat C5 Endi si C2 Tava/Tennen

Nokia a lansat 2 telefoane noi cu denumiri la fel de noi.

Nokia C5 Endi are un ecran de 6.5 inch HD, camera frontala de 8MP sub forma de notch, o barbie foarte groasa, carcasa din plastic, buton dedicat pentru Google Assistant, camera de 13 + 5 + 2MP pe spate si un senzor de amprenta. Motorul este un Helio P22 cu 3GB de RAM si 64GB de stocare. Bateria are 4000mAh si se incarca cu o putere de 10W. Costa 170 de dolari.

Nokia C2 Tava sau Tennen, practic acelasi telefon dar cu denumiri diferite in functie de regiune, are ecran de 5.45 inch HD, camera selfie de 5MP, camera principala de 8 + 2MP, Helio A22 ca platforma si 2GB/16/32GB de stocare. Are slot microSD, baterie de 4000mAh si un pret de 70 de dolari.