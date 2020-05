Arkane Studios sarbatoreste 20 de ani de existenta cu un joc gratis

Acesta este disponibil prin intermediul platformei Bethesda.net.

Arx Fatalis, primul titlu produs de Arkane si lansat in 2002 poate fi descarcat si jucat gratuit. Acesta este un RPG story-driven care a fost foarte apreciat la vremea lui si este considerat de unii veterani ai gaming-ului drept un cult classic.

Pentru a-l obtine, aveti nevoie de cont pe platforma celor de la Bethesda si sa va abonati prin e-mail la canalul acestora, de aici. Jocul va fi apoi adaugat automat in colectia voastra.

Arkane Studios au devenit cunoscuti in ultimii ani datorita seriei Dishonored – primul titlu castigand chiar destul de multe titluri meritate de Game of the Year si Prey 2017, despre care v-am povestit aici. Momentan au in dezvoltare titlul Deathloop.