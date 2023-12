Nothing pregateste Phone (2a)

Telefonul de buget de la Nothing pare aproape gata de lansare.

Nothing Phone 2 a fost un telefon care mi-a lasat o impresie foarte buna dupa ce l-am folosit pentru review si asteptam cu nerabdare sa vad ce va aduce 3-ul. Intre timp, Nothing pregateste un terminal mai accesibil.

Phone 2a – un nume dupa modelul Pixel, va fi echipat cu un procesor Mediatek Dimensity 7200, 128GB memorie interna si 8GB RAM conform informatiilor de pe net. Ecranul va fi un OLED de 120Hz , camera foto principala de 50MP, Android 14 cu interfata NothingOS 2.5.

La prima vedere pare cam uratel si fara banda LED pe spate, dar posibil sa nu fie designul final si doar un terminal de test.

Nothing Phone 2a PVT

– New back design

– Redesigned Glyph

– Glyph controls similar to Phone 2

MWC launch, Good for $400

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) December 16, 2023