MG a intrat pe piata din Romania

MG a fost candva un producator britanic de masini, insa in prezent ei sunt detinuti de SAIC, iar recent au intrat pe piata din Romania. MG nu mai are nici o legatura cu UK ci este un cal troian al chinezilor. Masinile MG sunt SAIC-uri sub acoperire.

SAIC este al saptelea producator mondial de vehicule din lume si cel mai mare din China. Ca branduri afiliate se numara MG (Morris Garages), Roewe, Maxus, dar si SAIC Volkswagen in China si General Motors.

MG a intrat in Romania prin Quantum Auto Max. MG vinde masini in 23 de tari din Europa si au venit in Romania cu o gama larga de masini. Au preturi extrem de bune, rivalizeaza cu Dacia si alte branduri accesibile.

Au venit in Romania cu doua modele electrice (MG4 EV si MG ZS EV), un model plug-in hybrid (MG EHS) si doua modele termice (MG ZS si MG HS). In viitor vor aduce si Cyberster, MG5 si Marvel R.

Toate modelele au 7 ani garantie, sunt produse in China, iar MG4 a fost cel mai vandut model in luna noiembrie in Europa.