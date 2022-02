Ce noutati sunt in GeForce NOW saptamana asta?

In fiecare joi primim noutati de la Nvidia. Ieri am primit un comunicat de presa in care sunt anuntate 8 jocuri noi in platforma GFN.

SpellMaster: The Saga (Lansare nouă pe Steam)

Ashes of the Singularity: Escalation (Steam)

Citadel: Forged With Fire (Steam)

Galactic Civilizations III (Steam)

Haven (Steam)

People Playground (Steam)

Train Valley 2 (Steam)

Valley (Steam)

De asemenea, abonamentul GFN cu RTX 3080 are acum o latenta si mai mica si ofera 120FPS pe PC, MAC si anumite aplicatii Android. Sărbătorirea aniversării de 2 ani a platformei GeForce NOW continuă cu recompense doar pentru membri în World of Warships. Recompensele pot fi luate prin Epic Games Store și oferă creșterea flotei cu două noi nave: Charleston sau Dreadnought.