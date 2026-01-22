NVIDIA ar urma să reducă drastic producția de GPU-uri RTX 5000 timp de jumătate de an, iar prețurile ar putea crește foarte mult

Deși NVIDIA a negat zvonurile și a menționat că producția de GPU-uri decurge în condiții aproape normale, mai multe surse din industrie afirmă că disponibilitatea modelelor din ultima generație s-a redus considerabil și că urmează o nouă perioadă cu stocuri reduse și prețuri foarte mari. Din câte se pare, NVIDIA ar fi acceptat mult prea multe comenzi pentru acceleratoarele grafice destinate data centerelor de inteligență artificială, iar pentru a satisface cererea este nevoită să reducă drastic producția de GPU-uri consumer. Din câte afirmă mai multe surse citate de Moore’s Law is Dead, printre care și distribuitori și magazine, toate modelele din generația Blackwell vor fi afectate, iar anumite modele cu marjă de profit redusă, cum ar fi RTX 5060, ar putea fi scoase temporar din fabricație.

La această situație contribuie nu doar vânzările foarte mari de GPU-uri către mediul enterprise, ci și criza de memorii RAM, care nu dă semne de încetinire. În cazul modelelor din gama de mijloc, memoriile încep să aibă o pondere tot mai mare din costul total al materialelor, iar marja scade foarte mult, făcându-le aproape neprofitabile. Situația ar urma să persiste până cel puțin în ultimul trimestru al anului, afirmă o sursă din industrie, iar prețurile ar urma să fie majorate în următoarele luni cu cel puțin 30%. Inclusiv modelele high-end, RTX 5080 și RTX 5090, vor fi grav afectate, iar pe măsură ce stocurile vor fi epuizate, prețurile vor începe să crească rapid.

Nu e cel mai bun moment pentru a cumpăra o placă video, însă, având în vedere semnalele îngrijorătoare venite de la reprezentanții industriei, s-ar putea să fie ultima ocazie de a găsi un GPU la preț cât de cât normal.

