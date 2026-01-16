NVIDIA și ASUS neagă zvonurile: RTX 5070 Ti și RTX 5060 Ti 16 GB RAM vor fi fabricate în continuare

În urmă cu câteva zile, Hardware Unboxed și Techspot declarau, în baza unor informații provenite de la un angajat ASUS, că RTX 5070 Ti și RTX 5060 Ti 16 GB VRAM vor fi scoase din fabricație pe o perioadă nedeterminată, devenind practic end-of-life. Conform sursei citate, motivul din spatele acestei decizii ar fi fost criza tot mai accentuată de memorii RAM și profitabilitatea redusă a modelelor mid-range prevăzute cu mai mult de 8 GB VRAM. Din fericire, această informație a fost rapid negată de ASUS, prin intermediul unui comunicat, dar și de NVIDIA, care a declarat astăzi că toate SKU-urile vor rămâne în fabricație și că, la acest moment, nu se ia în calcul suspendarea producției pentru anumite modele.

NVIDIA declară că prețurile în creștere ale memoriilor RAM au afectat într-o oarecare măsură capacitatea de producție, însă menționează că lucrează cu partenerii pentru a identifica soluții și a menține producția la niveluri acceptabile. Cu toate acestea, este foarte posibil că producția să aibă de suferit în perioada următoare, lucru ce poate duce la creșteri rapide de prețuri, dar și la o disponibilitate precară a modelelor de volum, cum ar fi RTX 5060 Ti 16 GB, respectiv RTX 5070 Ti. Această tendință de creștere a prețurilor poate fi deja observată în cazul modelelor high-end precum RTX 5080 și RTX 5090 și e doar o chestiune de timp până ce modelele mai accesibile vor înregistra noi scumpiri.

În momentul de față, RTX 5070 Ti, care este considerat modelul cu cel mai bun raport preț/performanță din generația Blackwell, încă poate fi găsit la prețuri de sub 5000 lei, însă odată cu epuizarea stocurilor magazinelor este foarte probabil ca prețurile să crească cu 10-20%.