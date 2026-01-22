Xiaomi lansează seria REDMI Note 15: rezistent, baterie mare, camere puternice

Xiaomi a adus în România întreaga familie Redmi Note 15 – cinci modele care pun accent pe rezistență, baterie de durată, ecrane foarte luminoase și fotografii mai clare.

Oferta de lansare include cupoane și opțiuni în rate, valabile până pe 18 februarie pe pagina oficială locală.

Prețurile afișate în piață pornesc în jurul a o mie de lei pentru varianta cu rețea mobilă de generația a patra și urcă până spre două mii șapte sute de lei pentru versiunea de vârf cu memorie și stocare mari – cu observația că unele magazine listează deja sume mai mici decât recomandarea oficială la modelul de top.

Modelele avansate folosesc o cameră principală de două sute de megapixeli cu mărire direct din senzor de două ori și de patru ori, stabilizare optică și instrumente de editare bazate pe inteligență artificială – o schimbare notabilă față de varianta pentru China, unde configurația camerei a fost diferită.

Rezistența este un punct cheie. Seria include structură întărită, sticlă de protecție modernă pe ecran și testări independente pentru cădere, comprimare și îndoire, iar afișajul rămâne sensibil la atingere și când ecranul sau degetele sunt ude – util în ploaie sau la bucătărie. În plus, variantele de top au fost anunțate cu niveluri ridicate de apărare la praf și apă, inclusiv imersie îndelungată în apă dulce în condiții de laborator.

Autonomia este susținută de baterii mari cu tehnologie pe bază de siliciu și carbon. Vârful de gamă oferă o baterie de șase mii cinci sute de miliamperi oră, încărcare foarte rapidă la o sută de wați și încărcare inversă prin cablu pentru accesorii – iar modelele mai accesibile păstrează capacități mari și încărcare rapidă adecvată.

La utilizarea zilnică, seria propune procesoare moderne din clasa medie superioară, cu răcire îmbunătățită pe modelul principal, și ecrane foarte luminoase care pot atinge valori de vârf ridicate – utile în soare puternic și pentru conținut cu dinamica mare a culorilor.

Un element aparte este posibilitatea de apel vocal direct între două telefoane compatibile Xiaomi – fără rețea și fără internet – utilă în drumeții sau în zone fără acoperire. Această funcție folosește conexiuni locale și necesită condiții specifice, distanța maximă fiind de ordinul kilometrilor în spațiu deschis. Nu este un serviciu de urgență.

Ecosistemul se extinde cu ochelarii audio Mijia – ochelari cu difuzoare deschise, patru microfoane, mod de confidențialitate pentru a limita scăpările de sunet, autonomie anunțată de până la treisprezece ore și rame ușoare care pot primi lentile cu dioptrii. Totodată, căștile Redmi Buds 8 Lite aduc anulare activă a zgomotului, drivere mari pentru sunet clar și o autonomie totală anunțată de până la treizeci și șase de ore, cu un preț local accesibil.

Opinia mea este că, pentru majoritatea cumpărătorilor, varianta Pro cu rețea mobilă de generația a cincea oferă echilibrul cel mai bun între preț, camere, ecran și autonomie, cel puțin după specificațiile de pe hârtie.

Modelul de vârf adaugă încărcare foarte rapidă și baterie mare – potrivit dacă folosești intens telefonul și vrei încărcare scurtă. Dacă urmărești costul minim, ediția de generația a patra rămâne o alegere solidă pentru ecran, baterie și fotografii decente la un buget mic. Voi ce părere aveți?