OnePlus 8T Pro nu va exista

Informatia nu este inca oficiala, dar leaksterul care a lansat zvonul este unul de incredere.

Astfel, miscarea ar putea face parte din planul de restructurare al celor de la OnePlus. Anul acesta au lansat pe langa OnePlus 8, OnePlus 8 Pro si mid-ranger-ul Nord. Pe langa acesta, compania ar mai avea in plan pe acest an inca un telefon de buget ce ar urma sa foloseasca procesorul Snapdragon 460. Fiind o companie de dimensiuni mici si pentru a nu crea posibile confuzii in randul potentialilor clienti, e posibil ca modelul 8T Pro sa nu fie lansat si sa vedem doar un 8T simplu.

Conform interpretarilor pentru acest tweet, numele de cod pentru 8T este Kebab, iar 8T Pro ar fi fost Kebab2, la care s-a renuntat.

