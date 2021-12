OnePlus anunță vânzarea a 10 milioane de smartphone-uri în 2021

Pete Lau, fondatorul brandului OnePlus, a anunțat astăzi printr-o postare pe forumul companiei că OnePlus a vândut peste 10 milioane de smartphone-uri în 2021.

Iar asta este o veste bună pentru o companie care a început ca start-up și care vindea telefoanele pe bază de invitație.

Am început OnePlus cu un obiectiv simplu – să creăm dispozitive pe care noi înşine ne-am dori şi am fi mândri să le folosim în fiecare zi. Asta rămâne adevărat şi suntem încântaţi, deşi destul de copleşiţi, că 10 milioane dintre voi aţi ales OnePlus drept smartphone-ul preferat în 2021. În ultimii opt ani, am văzut un val de schimbări în industria smartphone-urilor – concurenţa a devenit mai aprigă odată cu intrarea pe piaţă a unor nume noi, tehnologia a evoluat semnificativ, iar modul în care ne folosim smartphone-urile s-a schimbat dramatic. Şi, în drumul nostru către Never Settle şi OnePlus s-a schimbat. Desigur, am continuat să ne concentrăm pe combinarea hardware-ului şi software-ului excelent pentru a oferi o experienţă care valorează mai mult decât suma componentelor sale. Dar, anul trecut, ne-am diversificat portofoliul de produse odată cu introducerea liniei OnePlus Nord, care a permis mai multor oameni ca niciodată să experimenteze performanţe rapide şi fluide pe un dispozitiv OnePlus. Şi anul acesta ne-am extins şi mai mult cu lansarea OnePlus Watch, OnePlus Buds Pro şi OnePlus Nord CE. Pe lângă vânzarea a 10 milioane de smartphone-uri în 2021 şi creşterea membrilor Red Cable Club la 20 de milioane la nivel global, am atins şi o serie de alte etape semnificative în 2021, cum ar fi creşterea utilizatorilor noştri pe forumul comunitar OnePlus la 11 milioane cu peste 116 milioane de mesaje trimise pe platformă. În America de Nord, OnePlus a crescut cu 712% de la an la an în al treilea trimestru al acestui an. În India, OnePlus a crescut cu 29% de la an la an, luând o cotă de piaţă de 30% în smartphone-urile cu preţuri de peste 30.000 INR în al treilea trimestru al anului 2021. Pieţele noastre europene au înregistrat, de asemenea, o creştere semnificativă. De fapt, OnePlus este oficial brandul de smartphone-uri cu cea mai rapidă creştere, printre primele 5 mărci de smartphone-uri din Europa, cu o rată anuală de creştere de 131% în al treilea trimestru al anului 2021. (Pete Lau).