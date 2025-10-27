Opinie nepopulară: nu mă deranjează deloc reclamele din aplicațiile de streaming

Bănuiesc că voi fi extrem de nepopular printre voi, mai ales că am mai scris aici că serviciile de streaming seamănă tot mai mult cu televiziunile clasice, inclusiv pentru reclamele rulate.

Adevărul e că uitasem că am HBO Max și Sky Showtime cu reclame, doar că mi-a adus aminte Răzvan, când a menționat creșterea de costuri de la Disney+.

După cum spuneam mai sus, am două astfel de servicii de streaming online la care nu am abonamentele superioare, fără reclame: HBO Max și SkyShowtime. Pe primul nu îl plătesc, pentru că l-am primit cadou o dată cu portarea la Orange (detalii aici), iar pe al doilea l-am prins la lansarea locală, cu o ofertă imbatabilă (deși nu mai e așa de atrăgătoare acum).

Ei bine, pe ambele servicii am câteva filme sau seriale pe care le urmăresc sau le-am urmărit și nu m-au deranjat deloc reclamele rulate. În cazul HBO Max, avem parte de ele la început și la mijloc (am prins seriale cu două calupuri, dar am nimerit unele și cu patru), sunt la diverse produse și servicii, fix ca la TV și vin la pacet de câte două, la care nu le poți da skip. În cazul celui de-al doilea serviciu de streaming, seclama e doar la producțiile care rulează pe platformă și sunt doar la început de sesiune de binging.

Ca să fiu sincer până la capăt, nu sunt fanul reclamelor acolo, dar nici nu au fost atât de deranjante încât să mă convingă să renunț la abonamente sau la vizionare și nici nu m-au convins să trec la treapta superioară de plată. Pur și simplu, m-am obișnuit cu ele și le-am considerat parte din experiență.

La voi cum e?