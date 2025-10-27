Opinie nepopulară: nu mă deranjează deloc reclamele din aplicațiile de streaming

Bănuiesc că voi fi extrem de nepopular printre voi, mai ales că am mai scris aici că serviciile de streaming seamănă tot mai mult cu televiziunile clasice, inclusiv pentru reclamele rulate.
Adevărul e că uitasem că am HBO Max și Sky Showtime cu reclame, doar că mi-a adus aminte Răzvan, când a menționat creșterea de costuri de la Disney+.
După cum spuneam mai sus, am două astfel de servicii de streaming online la care nu am abonamentele superioare, fără reclame: HBO Max și SkyShowtime. Pe primul nu îl plătesc, pentru că l-am primit cadou o dată cu portarea la Orange (detalii aici), iar pe al doilea l-am prins la lansarea locală, cu o ofertă imbatabilă (deși nu mai e așa de atrăgătoare acum).
Ei bine, pe ambele servicii am câteva filme sau seriale pe care le urmăresc sau le-am urmărit și nu m-au deranjat deloc reclamele rulate. În cazul HBO Max, avem parte de ele la început și la mijloc (am prins seriale cu două calupuri, dar am nimerit unele și cu patru), sunt la diverse produse și servicii, fix ca la TV și vin la pacet de câte două, la care nu le poți da skip. În cazul celui de-al doilea serviciu de streaming, seclama e doar la producțiile care rulează pe platformă și sunt doar la început de sesiune de binging.
Ca să fiu sincer până la capăt, nu sunt fanul reclamelor acolo, dar nici nu au fost atât de deranjante încât să mă convingă să renunț la abonamente sau la vizionare și nici nu m-au convins să trec la treapta superioară de plată. Pur și simplu, m-am obișnuit cu ele și le-am considerat parte din experiență.
La voi cum e?
Participa la discutie!
Andrei M a zis
Cu ce se mai deosebesc atunci servicile de streaming față de canalele tv obișnuite?
Cristian Răducă a zis
Ai un link in deschidere cu parerea mea. Cred ca mai ramane sa vedem filmele si serialele direct pe TV si nu mai e diferenta.
Marius a zis
Am renuntat la HBO MAX din din cauza reclamelor. La restul renuntasem cu mult inainte. Acum, dupa trecerea la Orange (internet+tv), am incluse HBO si Netflix in abonament, asa ca trebuie sa tolerez reclamele, insa n-as accepta sa platesc sa platesc un abonament distinct pentru versiunea cu reclame. Pot sa fiu la fel de bine Jack Sparrow cu Stremio si sa n-am nicio reclama.
Mihai a zis
Asta cu serviciile de streaming era și așa cea mai mare păcăleală a secolului, a mai venit și cancerul publicității pentru a agrava situația. Conținutul este vechi (producțiile noi intră în streaming după ce se uzează moral, la câteva luni de la lansare) și utilizat ca simplu pretext, fie pentru difuzarea reclamelor, fie pentru perceperea unei taxe de protecție dacă nu vrei să fii agresat cu tâmpenii. Ba încă sunt unii atât de derbedei încât bagă reclame și dacă plătești amintita taxă de protecție, iar dacă te plângi ți se răspunde sec, în cel mai pur stil mafiot, că nu sunt reclame, „e promo”. Plăteam pentru cinci servicii de streaming, au mai rămas patru. Două dintre acestea sunt deja pe lista neagră.
Cristian Răducă a zis
True, dar doar pentru filme, nu si pentru seriale.
Sorin_Ovidiu_X a zis
Inseamna ca nu te uiti pe HBO MAX… Are cele mai deranjante reclame!
d3x:BlackBishop a zis
La ce preturi au ajuns acum, mai vor si reclame? Pas.
Daniel Bis a zis
Eu nu sunt de acord cu reclamele, daca tot platesc.
Nu vad sensul sa platesc mai putin (abonamente cu reclama) si sa mi se bage pa gat reclame.
Ori platesc si nu am reclame deloc, ori nu platesc si ma resemnez ca trebuie sa dau si eu ceva la schimb.
Cosmin a zis
Cinste ție. Poți să te uiți direct pe cablu. Fiecare cum preferã. ♂️