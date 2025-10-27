Brandul chinezesc Leapmotor ar putea vinde masinile sale in Europa sub brandul Opel

Opel, un brand cu o istorie bogată și un trecut respectat în industria auto europeană, pare să-și fi pierdut identitatea odată cu trecerea prin mâinile mai multor grupuri. După achiziția de către PSA (Peugeot-Citroën) și ulterior integrarea în conglomeratul Stellantis, marca germană a pierdut treptat elementul care o făcea distinctă: spiritul ingineriei nemțești.

Înainte de era franceză, Opel reușea să ofere modele solide și respectate precum Astra sau Insignia, disponibile cu motorizări diesel și pe benzină, apreciate pentru echilibru și fiabilitate. După preluarea de către PSA, ADN-ul german a dispărut complet, fiind înlocuit cu tehnologie franceză. Rezultatul? O gamă de modele care nu mai transmite același caracter, iar imaginea mărcii s-a diluat. Astăzi, Opel pare mai degrabă o umbră a lui Peugeot, iar vânzările confirmă această transformare.

Stellantis ar putea merge și mai departe, pregătind o mișcare care amintește de strategia MG. Puțini știu că actualele automobile MG nu mai au nicio legătură cu vechiul Morris Garage și sunt produse de gigantul chinez SAIC, dar se vând în Europa sub un nume familiar pentru a inspira încredere. În mod similar, Stellantis ar putea folosi marca Opel pentru a aduce în Europa mașinile Leapmotor, un producător chinez în care grupul deține 21% din acțiuni și are drepturi exclusive de producție și distribuție în afara Chinei.

Primul model care ar putea trece printr-un proces de rebadge este Leapmotor B10, asamblat chiar în uzina Stellantis din Zaragoza. Rămâne de văzut dacă planul se concretizează, dar toate semnele indică faptul că Opel ar putea deveni, în curând, doar o caroserie europeană pentru mașini made in China.