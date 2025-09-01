Opinie nepopulară: Rovinieta la kilometru e o idee corectă, dar România nu e Austria și nici măcar Croația

Începând cu 2026, România va introduce sistemul TollRo, care va înlocui rovinieta clasică cu o taxare în funcție de distanța parcursă.

Este, în esență, o idee corectă: plătești cât circuli. Eficient, echitabil, modern și la fel ca în țările europene avansate, către care tindem. Sau ar trebui să facem asta…

Dar ca orice idee bună, implementarea contează. Și aici apare problema: România nu are infrastructura necesară pentru ca acest sistem să funcționeze corect.

Țările date ca exemplu – Austria, Grecia, Croația – au autostrăzi bine întreținute, drumuri expres, centuri ocolitoare și sisteme digitale integrate. România are gropi, DN-uri sufocate de trafic și proiecte întârziate cu ani de zile. În aceste condiții, să taxezi la kilometru e ca și cum ai cere bilet de intrare la un spectacol neterminat.

Contractul semnat de Ministerul Transporturilor cu CNAIR, în valoare de peste 280 de milioane de lei, prevede echipamente de bord, aplicații mobile și monitorizare prin satelit. Tehnologia nu e problema. Problema e că șoferii vor plăti pentru fiecare kilometru, dar vor circula pe drumuri care nu justifică costul. În plus, amenzile vor fi mai mari, iar sancțiunile mai dure, fără ca infrastructura să se fi îmbunătățit între timp.

Într-un context economic în care întreținerea unei mașini devine tot mai scumpă, iar transportul public nu e o alternativă viabilă în multe zone, această taxare riscă să lovească exact în cetățenii care nu au altă opțiune. Nu e o problemă de principiu, ci de aplicabilitate. România are nevoie de drumuri, nu doar de metode noi de a le taxa.

TollRo poate fi un pas spre normalitate, dar doar dacă e însoțit de investiții reale în infrastructură. Altfel, e doar o taxă frumos ambalată, care ne face să plătim mai mult pentru aceleași drumuri proaste.

Apropo, am mers destul prin Croația și am experimentat sistemul. Este enervant de scump dacă traversezi țara, dar autostrăzile lor erau bine întreținute, nu erau cozi mari la plata taxelor și puteai fac asta cash sau cu cardul. Prin Austria am mers mai puțin, așa că nu pot spune prea multe.

PS: Am rugat Bing să creeze o imagine cu nul sistem pe o autostradă din România. Nu știu cât de reală e amenințarea AI dacă ăștia așa își închipuie că arată drumurile noastre toate. 🙂

Sursa