HyperOS 3: lista telefoanelor și a tabletelor POCO care primesc update și a celor excluse

Am pornit de la articolul de săptămâna trecută, cel în care am scris despre terminalele Xiaomi și Redmi care vor face pasul sau nu la HyperOS 3 și am ținut de sugestiile din comentarii, care menționau și POCO.

Ei bine, iată mai jos lista de smartphone-uri și de tablete de la POCO care vor primi update-ul la noa versiune de sistem de operare de la Xiaomi:

  • F7 – confirmat pentru HyperOS 3.0, va fi printre primele care primesc versiunea beta2
  • F7 Pro / F7 Ultra – incluse în lista de dispozitive compatibile
  • F6 / F6 Pro – în așteptarea actualizării, dar eligibile
  • M7 / M7 5G / M7 Plus 5G / M7 Pro 5G – listate pentru HyperOS 3.0
  • X7 / X7 Pro / X6 Pro 5G – vor primi actualizarea
  • Pad / Pad 5G – tabletele POCO sunt și ele incluse

V-am lăsat și câteva detalii despre când vor primi update, sper că vă ajută. 🙂

În plus, iată și modelele care nu vor face această trecere:

  • M6 Pro 4G / M6 5G / M6 Pro 5G – au primit deja 3 actualizări majore, deci nu vor fi actualizate
  • X6 5G / X6 Neo 5G, POCO X5 / X5 Pro, POCO F5 / F5 Pro, POCO C65 – nu sunt eligibile
  • C61 – rulează Android Go, deci nu intră în programul HyperOS

Ei bine, acum aveți tabloul complet, dar dacă mai aveți întrebări, puteți consulta trackerul oficial POCO HyperOS 3 pentru detalii pe regiuni și statusul actualizărilor.

