Oppo aducea stabilizarea pe 5 axe pe telefoanele mobile

Oppo a prezentat un nou concept de stabilizare a imaginii. Inca in stadiul de dezvoltare, tehnologia va fi in curand implementata pe telefoanele lor. Stabilizarea pe 5 axe ar putea aduce o mai bune fotografiere in lumina scazuta, rapiditate si automat o stabilizare mai buna in timpul filmarilor.

Desi tehnologia exista deja pe camerele foto profesionale, miniaturizarea si implementarea pe un dispozitiv mobil este dificila. Oppo incearca. Lentila serveste ca instrument principal de stabilizare pentru vibratiile usoare, iar pentru miscari mai mari, atat obiectivul cat si senzorul vor lucra pentru a obtine o stabilizare pe 5 axe.

Oppo intelege ca mai multe piese in miscare reprezinta un risc mai mare de defectiune. Astfel, incearca sa faca cat mai multe teste si sa rezolve eventualele probleme. Oppo crede ca in Q1 2022 tehnologia va putea fi implementata.

In paralel Oppo lucreaza si la senzorul foto RGBW ce ar urma sa debuteze anul acesta. Noul senzor ofera cu 60% mai multa lumina si 35% mai putin zgomot de iamgine. Tot Oppo lucreaza si la o tehnologie de zoom optic continuu de 85-200mm tot pentru Q1 2022.