O planetă de dimensiunile lui Marte descoperită recent

Faptul că omul caută prin spațiu planete este deja un lucru cunoscut.Din când în când, mai și găsesc și corpuri cerești care merită atenție.

Natura planetară a unui obiect de dimensiunea lui Marte care orbitează extrem de aproape de o stea pitică M a fost validată folosind Penn State Habitable-zone Planet Finder (HPF). Planeta, care a fost inițial clasificată drept fals pozitiv într-o căutare automată a datelor colectate de telescopul spațial Kepler, are aproximativ jumătate din dimensiunea Pământului și este atât de aproape de steaua gazdă încât orbitează în mai puțin de 10 ore. Dacă s-ar afla în jurul unei stele de mărimea soarelui nostru, ar fi întins corona stelei – aura de plasmă extrem de fierbinte care se extinde dincolo de suprafața stelei! Este cea mai mică planetă cu o orbită cu o perioadă ultrascurtă cunoscută și ar putea ajuta astronomii să înțeleagă cum se formează aceste planete rare.

O lucrare care descrie descoperirea, de către o echipă de cercetători condusă de oamenii de știință de la Penn State, apare online și a fost acceptată pentru publicare în The Astronomical Journal.

Telescopul spațial Kepler a căutat exoplanete – planete dincolo de cele din sistemul nostru solar – prin observarea stelelor dintr-o mare regiune a galaxiei Calea Lactee. A căutat mici scăderi ale luminozității stelelor care ar putea indica faptul că o parte din lumina stelei a fost blocată de o planetă candidată care trecea prin fața stelei în timpul orbitei sale. Cât timp durează scăderea luminozității este un indiciu al separării dintre planeta candidată și steaua gazdă și un indicator al faptului că planeta ar putea fi locuibilă. Aceste scăderi de luminozitate, numite tranzite, ar fi apoi verificate de un sistem automat pentru a identifica potențialele fals pozitive.

Kepler a observat o astfel de scădere a luminozității stelei pitice M KOI-4777, dar scăderea a fost atât de scurtă încât verificarea automată a sugerat inițial că este un fals pozitiv. O nouă tehnică de analiză statistică dezvoltată de Eric Feigelson, savant și profesor de astronomie și astrofizică și de statistică la Penn State, și echipa sa de astrostatisticieni, au detectat independent această planetă la perioada corectă în setul de date Kepler. Mai târziu, o verificare manuală a potențialelor fals pozitive din datele Kepler a determinat că scăderea luminozității KOI-4777 a reprezentat de fapt un potențial sistem planetar cu o perioadă orbitală de 0,412 zile sau aproximativ 9,9 ore.

Am folosit Habitable-zone Planet Finder, un spectrograf astronomic de înaltă precizie instalat pe telescopul Hobby-Eberly de la Observatorul McDonald din Texas pentru a observa acest sistem, a spus Suvrath Mahadevan, profesor de astronomie și astrofizică la Penn State și autor. a hârtiei. Având în vedere cât de aproape este această planetă de steaua gazdă, este puțin probabil să fie locuibilă, dar am știut de la început că vom putea învăța despre mult mai mult decât simple planete locuibile cu HPF. Precizia HPF ne-a permis să validăm statistic planeta, cunoscută sub numele de KOI-4777.01, și să începem să îi caracterizăm proprietățile.