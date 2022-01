AirTag este folosit pentru furturi de masini

AirTag este un dispozitiv de la Apple care te ajuta sa-ti gasesti obiectele pierdute. Este un breloc pe care il atasezi la ce ai tu nevoie, iar din telefon poti vedea pe harta unde se afla respectivul obiect. Din pacate, hotii au invatat sa foloseasca AirTag pentru diferite furturi.

AirTag-ul l-am prezentat cand a fost lansat, aveti review-uri la el, este deja banal si foloseste o tehnologie simpla la baza. Totusi, conform unui raport dat de politia canadiana la inceputul lunii decembrie, AirTag-urile s-au folosit pentru furturile de masini.

Hotii monteaza un AirTag pe masinile tinta (de obicei masini scumpe), le urmaresc pana acasa si dupa intra in actiune. Practic pun ochii pe tine in oras, iti lipesc in AirTag de masina si asteapta sa ajungi acasa si noaptea te-au lasat fara vehicul.

Apple a fost instiintata de aceasta problema si pe iOS 15.2 au venit cu un update care alerteaza proprietarul daca un AirTag necunoscut este in apropiere. Primesti semnale sonore, o notificare, atunci cand un AirTag strain se afla in jurul tau. Sunt sigur ca nu o sa-ti bipaie telefonul de fiecare data cand treci pe langa o persoana care foloseste la randul ei un AirTag. Probabil daca acel AirTag strain ramane mult timp in aria ta atunci o sa primesti o notificare.

Apple a dezvoltat o aplicatie si pentru Android, astfel incat utilizatorii de Android sa stie daca un AirTag este folosit in jurul lor. Aplicatia se numeste Tracker Detect si este disponibila pentru toata lumea.

Atat aplicatia Tracker Detect cat si Find My din iPhone va permit sa localizati acustic un AirTag strain din jurul vostru, sa-l dezactivati si sa evitati astfel orice problema.

Sunt curios cand metoda asta va ajunge sa fie folosita si in Romania.