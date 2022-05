AMD pregătește un GPU RDNA 2 entry-level: Radeon RX 6300

Ca răspuns la GTX 1630 de la NVIDIA, a cărei lansare este iminentă, AMD pregătește Radeon 6300, o placă video low-end bazată pe arhitectura RDNA 2. Aceasta și-a făcut apariția în kernel-ul Linux 5.19 sub forma unui hardware ID asemănător cu celelalte SKU-uri entry-level din seria Beige Goby. Cel mai probabil, la baza noului model stă un GPU Navi 24, la fel ca pe RX 6400 și RX 6500 XT.

Deși specificațiile nu au fost încă dezvăluite, GPU-ul ar putea oferi dotări similare cu varianta mobilă Radeon RX 6300M. Astfel, performanța ar urma să fie ceva mai slabă decât Radeon RX 6400, frecvența GPU-ului și mărimea infinity cache-ului fiind considerabil mai mici. Versiunea mobilă are o frecvență de doar 1512 Mhz, iar memoria RAM este de doar 2 GB și are lățime de bandă de 64 GB/s. Prin urmare, dacă dotările vor fi similare, Radeon RX 6300 nu are șanse să își găsească locul într-un sistem de gaming modern. Va fi însă avantajat de prețul foarte mic și de consumul de energie de până în 75 W, putând fi alimentat exclusiv din portul PCI Express.

Momentan, nu sunt cunoscute detalii legate de preț și disponibilitate.

Via Wccftech