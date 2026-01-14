Prețurile televizoarelor au scăzut cu peste 90% de la începutul anilor 2000

Într-o perioadă marcată de scumpiri extreme, televizoarele par să fie excepția de la regulă. Chiar dacă tehnologiile de afișare s-au îmbunătățit constant și diagonalele au crescut foarte mult în ultimele două decenii, prețurile au scăzut continuu, iar comparativ cu începutul anilor 2000, acestea sunt cu peste 90% mai mici, susține Brian Potter, cercetător la Institute of Progress.Competiția acerbă, amplificată de producătorii din China, respectiv reducerile drastice ale costurilor de fabricație sunt principalii factori care dus la scăderile foarte mari de prețuri. Astfel, televizoarele cu diagonală de 50″ pot fi găsite acum la prețuri derizorii, uneori chiar și de 200 de dolari, în timp ce modelele premium, bazate pe tehnologiile OLED și mini LED, devin tot mai accesibile.

În cazul modelelor LCD, care continuă să domine piața, reducerea drastică a costurilor a fost posibilă prin îmbunătățirea constantă a tehnologiilor de fabricație. Similar cu faburile de cipuri, liniile de fabricație pentru LCD-uri operează acum cu wafere din care pot fi extrase mult mai multe panouri decât în urmă cu 20 ani. În plus, datorită automatizării, îmbunătățirilor aduse substraturilor, respectiv a utilizării de clean rooms, contaminările și defectele de fabricație au scăzut foarte mult. Astfel, risipa a fost redusă considerabil, iar costurile au fost reduse cu 80-90% față de începutul anilor 2000. În ceea ce privește competiția, brand-urile chinezești încep să pună tot mai mare presiune pe Samsung și LG, iar din acest motiv, în ultimii ani, au existat scăderi drastice ale prețurilor practicate pentru televizoare. TCL și HiSense nu mai sunt considerate alternative de slabă calitate, ci au ajuns să ofere performanțe comparabile cu ale producătorilor consacrați, dar la prețuri mult mai mici. Iar la cum se prezintă piața în acest moment, sunt șanse mari ca scăderile de prețuri să continue, mai ales în cazul modelelor bazate pe tehnologiile mini LED și OLED.

Via Techspot