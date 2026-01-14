Livrările de PC-uri au înregistrat o creștere neașteptată de aproape 10%

Criza de memorii RAM și încetarea suportului pentru Windows 10 pare că au determinat consumatorii și organizațiile să grăbească achizițiile de PC-uri noi. Potrivit International Data Corporation (IDC), în ultimul trimestru al anului trecut a fost înregistrată o creștere de 9.6% față de aceeași perioadă a anului precedent, fiind livrate în total aproximativ 76.4 milioane de unități.

Lenovo este în continuare cel mai important producător de PC-uri, livrând 19.3 milioane de unități și având o cotă de piață de 25.3%. HP se situează pe locul doi, cu 15.4 milioane de unități livrate și cotă de piață de 20.1%, iar pe locul trei găsim Dell cu 11.7 milioane de PC-uri și o cotă de piață de 15.4%. Surprinzător, Apple, care este un producător exclusiv de modele premium, a ajuns pe locul patru, livrând, pe parcursul ultimului trimestru din 2025, 7.1 milioane de unități și ajungând astfel la o cotă de piață de 9.3%.

Din păcate pentru cei din industrie, bucuria s-ar putea să nu țină prea mult. Scumpirile extreme ale memoriilor RAM și, mai nou, ale mediilor de stocare solid state reduc drastic profitabilitatea anumitor configurații, iar dacă majorările de prețuri vor continua în același ritm, consumatorii ar putea amâna eventualele upgrade-uri pe o perioadă foarte lungă de timp. Din acest motiv, IDC se așteaptă ca piața PC-urilor și a hardware-ului să scadă ușor pe parcursul anului 2026, mai ales că acum producătorii încep să-și epuizeze rezervele de memorii RAM și SSD-uri și sunt nevoiți să cumpere la prețurile pieței.

Via Techspot