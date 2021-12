Priviți ”portretele anuale de familie” pe care Hubble le-a făcut giganților sistemului nostru solar

În fiecare an, telescopul Hubble fotografiază obiectele cerești pe care oamenii de știință vor să le analizeze.

Iar uneori, în loc să se uite la distanțe mari în spațiu și timp, se concentrează asupra propriului nostru sistem solar; în special, planetele grele care pândesc pe lângă centura de asteroizi – Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun.

Asta nu pentru că sunt drăguți; sau mai degrabă, nu doar pentru că sunt drăguți. Observațiile sunt efectuate în fiecare an ca parte a programului Outer Planet Atmospheres Legacy (OPAL).

Deși alte instrumente au fost capabile de imagini cu rezoluție mai mare, cum ar fi sonda Cassini retrasă de la Saturn sau Juno care orbitează în prezent în jurul lui Jupiter, giganții de gheață exterior au fost neglijați când vine vorba de sonde dedicate – iar longevitatea lui Hubble îi oferă un avantaj.

Telescopul spațial, a cărui misiune a fost extinsă recent până în 2026, se află pe orbita joasă a Pământului din 1990, arătându-ne cosmosul în detalii uluitoare. Și, în cadrul programului OPAL, ne poate arăta evoluția și dinamica pe termen lung a planetelor din sistemul solar exterior.

Imaginile lui Hubble ale planetelor exterioare sunt printre cele mai de înaltă rezoluție posibilă, cu excepția celor realizate de sondele care vizitează efectiv planetele în imediata apropiere. Imaginile cu Uranus și Neptun pot părea neclare în comparație cu imaginile telescopului spațial cu nebuloase și galaxii îndepărtate, dar asta din cauza dimensiunilor lor relative pe cer. Andromeda este de câteva ori mai mare decât Luna plină. Neptun și Uranus sunt înțepături pe cer.

Prin intermediul OPAL, am aflat că Pata Roșie a lui Jupiter își schimbă forma și culoarea și își imaginează aurorele spectaculoase și puternice. Aurorele lui Saturn au fost, de asemenea, fotografiate de Hubble, dezvăluind activitatea undelor radio și o asimetrie aurorală polară care indică un câmp magnetic deformat.

Imaginile lui Hubble le-au permis oamenilor de știință să urmărească o furtună întunecată pe Neptun, care s-a comportat foarte ciudat în timp ce se plimbă pe cerul rece și au dezvăluit nori pe Uranus, care este înconjurat de inelele și lunile sale.

Imaginile OPAL de anul acesta, realizate în septembrie și octombrie, dezvăluie câteva detalii noi fascinante despre planetele noastre gigantice.



Jupiter, fotografiat de Hubble pe 4 septembrie, este turbulent de furtuni, cu benzi contra-rotative de nori aruncate în jurul planetei de vânturi puternice, vanilie în dungi și caramel. Anul acesta, planeta poartă o centură ciudată, cu benzi neobișnuite portocalii și roșii înfășurate în jurul ecuatorului său, care este de obicei alb sau maro pal.

Deasupra ecuatorului apar mai multe pete roșii. Acestea sunt furtuni noi, vortexuri ciclonice care sunt probabil temporare, spre deosebire de Red Spot semi-permanent și Red Spot Jr chiar sub ea, ultimele dintre acestea fiind în prezent maro și i s-au alăturat câteva furtuni mai mici, palide.

Saturn a fost fotografiat de telescopul spațial pe 12 septembrie, iar imaginile arată planeta inelată cu emisfera sa nordică la începutul toamnei. Saturn este înclinat, la fel ca Pământul, astfel încât, pe măsură ce orbitează în jurul Soarelui, suferă modificări sezoniere pe măsură ce expunerea solară la emisferă se modifică. Cu toate acestea, un an pe Saturn are 29 de ani pământeni, fiecare anotimp are o lungime de aproximativ 7,5 ani.

Pe măsură ce temperaturile de pe emisfere se schimbă, la fel se schimbă și norii. Dungile lui Saturn își schimbă culoarea și arată semnificativ diferit față de anul trecut, când emisfera nordică se afla la sfârșitul verii și anul precedent.

Uranus, fotografiat pe 25 octombrie, are primăvară în emisfera nordică. Deoarece este mai departe de Soare, perioada sa orbitală (anul) este chiar mai lungă decât cea a lui Saturn, cu un singur sezon pe Uranus având nevoie de 21 de ani Pământeni.

În imaginea lui Hubble, acoperirea norilor de peste polul nord al lui Uranus, numită capota polară, strălucește puternic. Oamenii de știință nu sunt siguri de ce se întâmplă acest lucru, dar cred că ar putea fi excitația de la radiația ultravioletă a Soarelui care interacționează cu ceva din atmosfera planetei. Motivul pentru care ar putea cauza luminozitatea s-ar putea datora unui număr de lucruri, cum ar fi o schimbare a opacității metanului atmosferic.

Un lucru care rămâne același în ultimii ani de observații Hubble este o graniță pronunțată la 43 de grade de latitudine. Oamenii de știință cred că ar putea exista un jetstream acolo care păstrează acea demarcație ascuțită.

În cele din urmă, Neptun a fost fotografiat pe 7 septembrie. Acolo, se crede că emisfera sudică se confruntă cu primăvara – dar anotimpurile de acolo durează peste 40 de ani pământeni. Este toamnă și primăvară pe Neptun de peste 20 de ani și probabil va continua încă 20.

Noile imagini dezvăluie că furtuna ciudată întunecată a lui Neptun încă mai zboară. Îl puteți vedea în partea stângă sus a planetei. Dacă te uiți cu atenție, vei vedea și un cerc întunecat în jurul polului sudic. Acest lucru este prezent cel puțin din august 1989, când Voyager 2 a zburat în călătoria sa în părți necunoscute – în spațiul profund, cu mult dincolo de Sistemul Solar.

Sursa: sciencealert.com