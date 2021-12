Top jocuri PC confirmate pentru 2022

Anul 2021 l-am incheiat pe PC alaturi de Days Gone chiar cu vreo jumatate de ora inainte sa incep sa redactez acest articol. Un joc caruia nu-i dadeam mari sperante ca va reusi sa ma prinda si care mi-a placut chiar mai mult decat Horizon: Zero Dawn (jucat tot pe PC), mi-a capturat 44 de ore din viata si nu le regret.Cu un picior in 2021 si cu unul in drum spre 2022, haideti sa vedem ce are in portofoliu industria gaming-ului pentru noul an pe PC.

Acesta fiind si ultimul articol pe care il voi posta in 2021, eu unul va multumesc pentru ca ne cititi, criticati, certati sau apreciati. Fara voi nu am fi continuat sa scriem in timpul nostru liber aici pe site. Sa ne reauzim cu bine in noul an, sa aveti parte numai de experiente pozitive, sa fiti sanatosi si iubiti. La multi ani 2022!

Mi-a fost imposibil sa includ toate titlurile, dar am incercat sa adun o colectie cu cele mai relevante si ma simt responsabil sa va anunt ca unele ar putea suferi amanari si lista garantat nu este completa. Haideti sa-i dam bataie!

Monster Hunter Rise – 12 ianuarie

Titlul disponibil exclusiv pe Nintendo Switch ajunge in curand si pe PC cu toate bunatatile dupa el: texturi mai detaliate si framerate nelimitat.

God of War PC – 14 ianuarie

„Single-player games are dead” se tot auzea de cativa ani. Apoi reboot-ul seriei God of War si-a facut debutul pe Playstation 4 in 2018 si a fost un succes atat critic cat si comercial. Considerat de multi unul din cele mai bune titluri disponibile pe PS4, acesta va ateriza la inceputul lui 2022 pe PC cu suport DLSS si alte bunatati. Il gasiti pe GreenManGaming la 50$.

Rainbow Six Extraction – 20 ianuarie

Extraction va fi un titlu Rainbow Six destul de neobisnuit. Dupa succesul lui Left 4 Dead, Back 4 Blood sau World War Z era doar o treaba de timp pana cand si UbiSoft isi incearca norocul. Extraction va fi un titlu coop in 3 jucatori impotriva teroristilor extraterestrilor. Nu mai e mult si vom vedea cat este de convingator.

Dying Light 2 – 4 februarie

Techland si al lor Dying Light 2 imi dau emotii. Jocul trebuia sa fie lansat in 2021, dar a suferit foarte multe amanari. Techland este la fel ca CD Projekt Red un studio polonez cu renume, dar CDPR a reusit sa scandalizeze industria gaming-ului cu Cyberpunk 2077. Sper ca Techland sa nu repete povestea. Primul Dying Light a fost un open-world survival horror intr-o lume postapocaliptica, cu elemente parkour foarte bine primit si jucat de foarte multi si in ziua de astazi, la aproape 7 ani de la lansare. Un joc care a primit continut din partea producatorilor foarte multi ani la rand. Speram ca in februarie cand partea a doua se va lansa sa reuseasca sa ne surprinda in mod placut.

Total War: Warhammer 3 – 17 februarie

Seria Total War a luat nastere in anul 2000 si a reusit constant sa livreze titluri bune. Daca primul titlu – Shogun a fost de nisa, cu al treilea Rome:Total War a reusit sa devina accesibila pentru un numar mai mare de iubitori ai jocurilor de strategie. Total War: Warhammer 3 renunta la istorie si se concentreaza pe lumea sci-fi fantasy a universului Warhammer, fiind deja al treilea joc Total War in acest univers.

GRID Legends – 24 februarie

Codemasters revine cu un nou joc din seria GRID pentru pasionatii de automobile. Ramane de vazut daca seria mai are un cuvand de spus cu Forza Motorsport sau Asseto Corsa deja pe piata.

Elden Ring – 25 februarie

Elden Ring va fi probabil jocul pe care il voi urmari pe YouTube si ma voi uita la altii cum il joaca. Dezvoltat de FromSoftware impreuna cu George R.R. Martin (Game of Thrones), Elden Ring va fi un titlu souls-like cu o lume artistica si abstracta.

Babylon’s Fall – 3 martie

Platinum Games m-au socat anul acesta cu Nier Automata pe care il consider Matrix-ul jocurilor video. Cred ca am citit 10 recenzii, am vazut 20 de filmulete pe YouTube si tot nu intelegeam de ce toata lumea considera Nier un masterpiece, asta pana cand l-am jucat si nu mai intalnisem absolut nici un joc la fel. Este o experienta pe care v-o recomand cu caldura. Motivul pentru care am tinut neaparat sa mentionez de impresiile pe care mi le-a lasat internetul despre Nier, este pentru ca am un deja-vu cu Babylon’s Fall: materialele disponibile pana acum nu m-au convins deloc si arata rau. Sper totusi sa fie o surpriza la fel ca Nier.

Tiny Tina’s Wonderlands – 25 martie

In cazul in care va era dor de universul Borderlands, noile aventuri ale lui Tiny Tina sunt pentru voi. TTW este un spin-off al seriei Borderlands care pastreaza acelasi stil grafic, dar vine cu elemente de gameplay noi si unul dintre cele mai indragite personaje din serie.

Marvel’s Midnight Suns – martie

Un titlu turn-based-strategy in lumea Marvel era doar o chestiune de timp pana se va intampla. 2022 va fi anul in care il primim.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl – 28 aprilie

Stalker 2 este alt titlu care ar fi trebuit sa vada lumina zilei in 2021, dar a suferit amanari. Dezvoltat pe Unreal Engine 5, tot ce am vazut pana acum legat de el pare sa respecte reteta spre succes.

Saints Row Reboot – 23 august 2022

Seria Saints Row a inceput ca un copycat pentru GTA. Odata cu al treilea titlu insa a deviat de la reteta si nu s-a mai luat in serios, moment in care a devenit cu adevarat apreciata prin originalitate. Al treilea si al patrulea joc al seriei sunt punctele forte, iar pentru 2022 Volition pregateste un reboot al seriei. Ce am vazut pana acum nu a prea convins pe nimeni, reboot-ul in loc sa ia in considerare succesul ultimelor doua jocuri lansate care imbinau elemente sci-fi, umorul si absurdul, doreste sa para din nou o clona mai mult sau mai putin GTA. S-ar putea sa fie un nou exemplu de „asa nu”.

GhostWire: Tokyo – candva in 2022

O forta supranaturala a pus mana pe orasul Tokyo si 99% din populatie a disparut. Tu va trebui sa lupti contra acelei forte supranaturale dintr-o perspectiva FPS alaturi de puteri spectrale pentru a salva orasul si a descoperi misterul.

Test Drive Unlimited Solar Crown – 22 septembrie

Primul joc Test Drive s-a lansat in 1987 si cativa ani buni seria reprezenta un concurent serios pentru Need For Speed. Seria a disparut cativa ani buni, apoi a revenit in forta in 2006 cu Unlimited, iar in 2011 Unlimited II. Kylotonn racing (responsabili pentru seria WRC) a preluat stafeta de la Eden Games si pregatesc TD Unlimited Solar Crown. Imi pun niste semne de intrebare legate de acesta pentru ca a fost anuntat la jumatatea lui 2020 si inca nu am primit nici un video cu elemente de gameplay.

Starfield – 11 noiembrie

Avem foarte putine informatii la ora actuala despre Starfield, dar data lansarii a fost confirmata si este la aproape un an distanta. Titlul este dezvoltat de Bethesda, cei responsabili pentru seria The Elder Scrolls si este de asteptat ca Starfield sa fie un fel de Elder Scrolls in spatiu.

Gotham Knights – candva in 2022

Batman a fost ucis si este momentul ca alti cavaleri ai orasului Gotham sa iasa la inaintare pentru a opri infractorii. Dupa Arkham Knight, care a avut un iz matur si o tenta intunecata, Gotham Knights pare un joc mai prietenos cu copii. Ar fi trebuit sa-l putem juca deja, dar a suferit amanari. Eu nu pariez pe el.

Lord of the Rings: Gollum – candva in 2022

Lord of the Rings continua sa fie o proprietate intelectuala profitabila. Shadow of Mordor si Shadow of War au fost doua titluri action-adventure cu elemente stealth foarte reusite mai ales datorita sistemului Nemesis. LotR: Gollum insa elimina mare parte din actiune si se concentreaza pe a spune o aventura stealth, unde protagonistul este Gollum, iar povestea inspirata din carti si nu din film. Pe mine m-a lasat rece pana acum si nu cred ca va reusi sa imi trezeasca interes.

Redfall – candva in 2022

Arkane este unul dintre studiourile mele preferate la ora actuala. Dishonored 1 si 2 alaturi de Prey m-au convins de talentul lor, urmand ca in viitorul apropiat sa incerc si Deathloop. Redfall pare la prima vedere o conversie a lui Left 4 Dead, unde in loc de zombie avem de-a face cu vampiri. La ora actuala avem prea putine informatii despre joc, dar cei de la Arkane ar putea insera si elemente din Dishonored pentru a face un titlu PvE de calitate si deosebit.

A Plague Tale: Requiem – candva in 2022

Daca nu ati jucat A Plague Tale: Innocence habar nu aveti ce ati pierdut. O surpriza extrem de placuta de la un studio micut, Innocence s-a remarcat prin poveste, gameplay si ton. Requiem pare sa-i calce pe urme si abia astept sa-l vad ajuns pe rafturile virtuale ale lui Steam.

The Callisto Protocol – candva in 2022

„Vrem Dead Space 4!Vrem Dead Space 4!” – Electronic Arts: nimic. Ok, daca nu putem avea Dead Space 4, atunci vom avea The Callisto Protocol. Acesta pare un succesor spiritual pentru Dead Space inca din primul trailer si ar trebui sa se lanseze in 2022. Din pacate nu am mai primit nici o informatie noua de la trailerul de debut, care a fost acum mai bine de 1 an.

Hogwarts Legacy – candva in 2022

La fel ca in cazul lui LotR, nici Harry Potter nu putea fi lasat in pace. Hogwarts Legacy este un titlu open-world cu elemente RPG in universul creat de J. K. Rowling.

Suicide Squad: Kill the Justice League – candva in 2022

Suicide Squad este in coltul opus fata de Gotham Knights. Daca de GK nu-mi pasa deloc, SS sper sa fie bun.

Avatar: Frontiers of Pandora – candva in 2022

„Dati-ne un nou Splinter Cell!” Ubisoft: „cu siguranta vor un nou joc Avatar!” Au trecut 12 ani de la lansarea filmului Avatar si sunt pregatite cateva continuari, dar e un univers pe care multi deja l-au uitat. Ubisoft insa insista si astfel vom avea un nou joc in acest univers. Dar macar au confirmat ca lucreaza si la un remake pentru Splinter Cell.

Company of Heroes 3 – candva in 2022

Primul CoH este considerat cel mai bun joc de strategie al tuturor timpurilor cam pe buna dreptate. Relic a dat nastere de-a lungul anilor catorva jocuri de strategie foarte bune precum Homeworld, Warhammer 40.000 Dawn of War si desigur CoH. Desigur acestia au avut si un esec de proportii epice cu Warhammer 40.000 Dawn of War III, dar si-au revenit recent cu Age of Empires IV la care au participat la dezvoltare.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection – candva in 2022

Nathan Drake vine pe PC in 2022. Din pacate, Legacy of Thieves Collection nu va cuprinde toate jocurile seriei, ci doar Uncharted 4 si The Lost Legacy. Vor fi lansate oficial pe 28 ianuarie pe Playstation 5, iar pe PC probabil o luna, doua mai tarziu.