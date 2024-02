Producatorul de telefoane Bullitt intra in faliment – ei produceau CAT si Motorola Defy

Mai tineti minte seria de telefoane Motorola Defy? Erau acele telefoane robuste, super rezistente la socuri. Am avut si eu un Motorola Defy Mini acum 12 ani si inca porneste si functioneaza chiar si cu ecranul spart. Se pare ca Bullitt, producatorul britanit din spatele Defy si CAT, a intrat in faliment.

Bullitt a produs telefoane pentru CAT si chiar telefoane Motorola sub seria Defy. CAT existau si in Romania si oamenii care aveau nevoie de un telefon rezistent am vazut ca isi cumparau CAT-uri. Seria Galaxy X Cover era prea scumpa si nu se justifica.

Se pare ca acum nu vor mai exista multe variante, doar chinezarii precum Ulefone, Blackview sau Oukitel. CAT erau chiar ok din multe puncte de vedere, iar Motorola Defy eu n-am mai vazut de muuulti ani.

Producătorul britanic de telefoane Bullitt deținea drepturile comerciale pentru a construi și distribui telefoane robuste cu logo-urile CAT și Motorola, precum și câteva telefoane cu marca Land Rover. Compania a dezvăluit la MWC 2023 că lucrează la propria soluție pentru conectivitate prin satelit, dezvoltată împreună cu Mediatek.