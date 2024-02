O masina hibrida este o alegere rationala pentru oras daca nu iti permiti o electrica

Va spuneam ca urmeaza sa vand Megane-ul. Pentru ca au intervenit alte lucruri mai importante in viata mea (o casa) a trebuit sa trec masina pe plan secund. Totusi, nu m-am oprit din cercetat piata. Am realizat ca o alegere inteleapta pentru cei care locuiesc in oras si fac drumuri scurte este masina hibrida.

Eliminam din start electricele din discutie. Stim foarte bine ca nu sunt pentru toata lumea si daca nu ai un stil de viata aparte si nu dispui de toate resursele necesare, s-ar putea sa-ti plangi de mila. Electricele sunt foarte misto daca stai la curte, ai panouri solare, o incarcarci acasa si ai posibilitatea sa faci asta si la birou. Daca stai la bloc e foarte greu. Nu intru in alte detalii.

De cand m-am mutat mai aproape de job si nu mai pierd 2 ore jumate in trafic (dus-intors), am realizat ca masina mea actuala nu mai este ce trebuie. Este un diesel foarte bun, consuma putin la drum lung (5.2% consum pe cei 4500km facuti in concediul prin Europa) dar in cele 15 minute pe care le fac pana la job nici nu apuca sa bage caldura.

O masina care nu functioneaza corespunzator se va degrada foarte repede. Daca nu are suficient timp sa ajunga la parametrii optimi de functionare, acel motor se va defecta prematur. Motoarele functioneaza optim atunci cand fluidele ating temperaturile optime de functionare, iar in 15 minute uleiul abia apuca sa se incalzeasca, iar antigelul tot rece este si masina nu baga caldura nici macar cu clima pornita.

Intr-un astfel de scenariu este imposibil sa folosesti o masina diesel in oras. Se va produce uzura prematura in motor, DPF-ul se va infunda foarte repede, regenerarile nu vor avea loc si vor aparea probleme grave. Chiar daca o scot periodic la plimbare pe autostrada, tot nu este ok.

Consider ca in astfel de cazuri este bine sa facem alegeri rationale. In cazul de fata o alegere rationala este o masina hibrida sau chiar plug-in hibrid. Ma refer aici la cele cu adevarat hibride care pot rula si in mod electric. Solutiile mild-hibrid sunt niste mizerii ordinare si te ajuta doar sa scapi de taxe.

Un exemplu foarte bun de masina rationala este Toyota Corolla Hibrid.

O gasiti in versiune hatchback, berlina in trei volume sau break. Berlina este facuta la turci si este cea mai ieftina, dar credeti-ma ca este sub Logan cand vine vorba de calitatea interiorului. M-am urcat in ea si am zis NU.

Hatcback-ul si break-ul sunt facute in Anglia si sunt mai scumpe, dar simti imediat ca este alt nivel de calitate. Desi este aceeasi masina, usile se inchid altfel, materialele folosite sunt altele, senzatia perceputa este alta.

Gasiti motoare de 1.8 sau 2.0 benzina aspirate cu sisteme full hibrid. Au consum exceptional in oras. Am mers cu un RAV4 2022 cu motor de 2.5 benzina hibrid si am scos 7% consum in oras. La drum lung consumul nu scade ba chiar se apropie de 8%.

Suzuki Swace este o alta alternativa. Practic este aceeasi Corolla dar cu sigla Suzuki. Este un parteneriat intre Toyota si Suzuki de acum cativa ani. Astfel, Suzuki a scapat de niste amenzi foarte mari in Europa deoarece media de CO2 a modelelor sale era prea mare. Cu o Corolla sub acoperire au reusit sa scada media de CO2 si sa scape de amenda.

La fel au procedat si cu Across. Este un RAV4 cu alta sigla.







Desigur ca mai sunt si alte hibride pe lumea asta, dar Toyota ramane Toyota. Ei fac hibride de peste 20 de ani si o fac extrem de bine. VW mai are motoare de 1.5 TFSI hibrid, dar consuma 1 litru de ulei la 15.000km. Noul motor de 1.6 hibrid de la Renault/Dacia pare sa fie o optiune buna si il vedem pe Jogger si Duster 3.

Sistemele Plug-In Hibrid nu sunt nici ele rele. Chiar vorbeam cu un proprietar de Mitsubishi Outlander 2019 PHEV ca are autonomie 40km si motorul termic incarca bateria in mers sau la franare si ca nu trebuie bagata la incarcat daca n-ai chef.

Voi ce masini hibride aveti sau recomandati? V-ati lovit de probleme sau ati auzit de probleme la alti oameni?