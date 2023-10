Cel mai puternic calculator din Europa este pe arhitectura ARM

Jupiter va fi cel mai puternic calculator din Europa sau mai bine zis supercomputer. Interesant este ca nu foloseste o platforma X86 ci o platforma ARM.



Este vorba despre un supercomputer exascale capabil sa efectueze calcule la o viteza de un exaflop sau mai mare. Ca sa intelegem ce inseamna asta, un FLOP (opera╚Ťii cu virgul─â mobil─â pe secund─â) este metoda convenit─â pentru clasificarea vitezelor supercomputerelor. ├Än cea mai recent─â revizuire a listei Top 500, toate cele mai puternice supercomputere din lume func╚Ťioneaz─â la unul sau mai mul╚Ťi petaflopi. Un exaflop este de 1.000 de petaflopi (sau 10^18 flops), dar numai c├óteva sisteme au reu╚Öit vreodat─â s─â ating─â o astfel de vitez─â.

Jupiter este un proiect al European High Performance Computing Joint Undertaking sau EuroHPC JU, care colaboreaza cu Eviden si ParTec. Jupiter va fi instalat la  Munchen iar asamblarea incepe la inceput de 2024.

Procesorul folosit este Rhea de la SiPearl cu arhitectura ARM. Primele 10 supercomputere din lume folosesc platforme X86 si doar unul singur este ARM. Este clar pentru toata lumea ca ARM este viitorul, iar asta se vede si prin actiunile pe care Apple si Qualcomm le fac sau le-au facut. Apple deja a trecut toate sistemele lor desktop pe platforma ARM.

Rhea se bazeaz─â pe designul procesorului Neoverse V1 de la ARM, care a fost dezvoltat special pentru aplica╚Ťii de calcul de ├«nalt─â performan╚Ť─â (HPC) cu 72 de nuclee. Acesta suport─â memoria HBM2e cu l─â╚Ťime de band─â mare, iar memoria cache atinge un nivel impresionant de 160 MB.

Intel nu face parte din acest proiect, in ciuda discutiilor purtate sa se extinda in Europa, adica in Germania. In schimb Nvidia are de castigat deoarece Jupiter foloseste modulul Booster, care include un GPU si interconexiuni Mellanox cu latime de banda ultra inalta.

Când va fi finalizat, Jupiter va fi aproape de vârful listei de supercomputere. Liderul actual este Frontier, un sistem de la Oak Ridge National Laboratory din SUA. Acest sistem bazat pe AMD este capabil de 1,1 exaflops.

