Xiaomi renunta la MIUI pentru MiOS

Xiaomi renunt ala ceea ce acum stim drept MIUI si ne ofera MIOS. Din 2010 si pana acum au trecut 13 ani de cand Xiaomi ne ofera aceasta interfata si a evoluat rapid la ceea ce stim astazi. Cu peste 564 de milioane de utilizatori activi lunar si cu 14 generatii lansate, MIUI dispare si apare in scena MIOS.

Desi la nivel de zvon, informatia provine de la Digital Chat Station, o sursa de incredere. Nu pare nimic nerealizabil, mai ales ca Huawei a facut acelasi lucru. Ideea de a schimba denumirea din MIUI in MIOS inseamna schimbari destul de mari daca ne gandim in ansamblu. Asta ar insemna ca Xiaomi are in plan sa dezvolte un sistem proprietar care va rula pe mai multe dispozitive, iar aici nu ma refer doar la telefoane, ceasuri si tablete.

Sunt sigur ca in momentul in care aflam oficial de aceasta schimbare, Xiaomi ne va oferi informatii suplimentare interesante.