Masina Huawei a ajuns in Romania si a fost deja testata

Seres 5 sau Huawei AITO M5 a ajuns in Romania. Este o masina electrica de 600CP, un SUV de dimensiuni mari, iar recent a fost testata de Luci Popa. Gasiti o prezentare detaliata mai jos intr-un video dedicat.

Nu pot sa zic decat ca arata bine si pare o masina robusta. Am vazut de ce sunt in stare chinezii si ar trebui sa ne fie frica un pic cand vine vorba de tehnologiile lor si de nivelul de calitate pe care il pot oferi pe masini. Eu am ramas surprins cand am testat Skywell….