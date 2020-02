Rabla Plus 2020: mai multe masini electrice

Avem si o declaratie oficiala a Ministrului Mediului in ceea ce priveste Rabla „Clasic” si Rabla Plus pentru 2020. Programul pentru innoirea parcului auto va incepe in martie si va acoperi chiar si mai multe achizitii de masini electrice.

Mai precis, bugetul a crescut de la 95 de milioane de lei, cat a fost in 2019, la 140 de milioane de lei. Asta se traduce intr-un numar de 3000 de masini electrice care pot fi achizitionate. Subventiile vor ramane la fel ca si anul trecut, ca atare, pentru o masina electrica poti obtine o reducere de pana la ~11000 euro. Pentru masinile clasice, cu motor cu ardere interna, vor fi alocate 60.000 de vouchere.

Inca nu se stie data exacta a pornirii programului insa va fi in luna martie si probabil lansarea oficiala se va intampal la fabrica Ford de la Craiova. [Sursa]

In alta ordine de idei, exista o discrepanta destul de mare intre numarul voucherelor Rabla Clasic si Rabla Plus, dar chiar si asa eu zic ca suplimentarea celor pentru masini electrice cu 1000 de bucati este un pas important. De asemenea, 60.000 de masini noi care vor polua mai putin este tot un pas bun.

Iar daca vreti sa mergeti electric, nu uitati ca preturile modelelor disponibile in Romania vor incepe de pe la 10.000 euro cu tot cu subventie. Sper doar ca producatorii sa si livreze pe cat va fi cererea.

