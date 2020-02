Motorola G Stylus – alternativa de 300 de dolari pentru Galaxy Note

Discutam in acest articol doar despre modelul G Stylus, un telefon proaspat anuntat de Motorola care costa doar 300 de dolari. Este o alternativa pentru seria Galaxy Note de la Samsung si este un telefon mid-range foarte bun per total.

Pe langa G Stylus mai este un model nou lansat, G Power, dar despre el in alt articol. G Stylus este vedeta si inlocuieste modelul G7. Dispune de un ecran de 6.4 inch in format 19:9 si are rezolutie Full HD Plus.

Procesorul este Snapdragon 665, 4GB de RAM si Android 10. Are prezent un jack audio si un senzor de amprenta pe partea din spate.

Stylus-ul nu este la fel de performant ca la seria Galaxy Note si nici nu are atat de multe functii. In schimb iti ofera strictul necesar. Poti desena fara probleme cu el, iti deschide aplicatii dedicate atunci cand il scoti din locasul sau si in teorie poti desena la fel de bine.

Bateria este de 4000mAh, iar camerele foto sunt 4 la numar: 48MP senzor principal, 12MP pentru Nigh Mode, 16MP pentru fotografii ultra wide de 117 grade si 2MP pentru macro. Senzorul de 16MP este pozitionat orizontal pentru a filma landscape chiar si atunci cand telefonul este tinut in mod portrait.

Mai are 128GB de stocare si un slot microSD.