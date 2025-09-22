Ragnok ErgoStrike7 – mouse de gaming dedicat shooterelor

Nu stiu daca ar trebui sa ma simt „dinozaur”, dar pot spune ca am fost acolo cand mousii foloseau bila si nu senzori optici pentru navigare. Evolutia acestora este notabila, insa la fel ca telefoanele mobile smart au ajuns la un anumit nivel de plafonare cand vine vorba de design. Nu este cazul modelului de fata de la Ragnok, designul acestuia iti va spune imediat pentru ce a fost construit: shooterele.

Ragnok ErgoStrike7 este inspirat dupa pistolul Glock si oricine a jucat pana acum Counter Strike sau este pasionat de arme va observa asemanarile. Scos din cutie, primul gand care mi-a trecut prin cap a avut de-a face cu ergonomia: va deveni obositor in utilizarea indelungata si de cat timp voi avea nevoie pentru a ma acomoda cu acesta? Perioada de acomodare va varia cu siguranta de la un utilizator la altul. Insa acesta a fost meticulos construit pentru a oferi confort pe toata durata de utilizare, luand in calcul pozitia naturala a mainii. Butoanele la randul lor au o pozitie foarte naturala/intuitiva, cu tragaciul fiind mapat drept butonul clasic stang al mouselui, un buton special dedicat pentru dublu click sau tras rapid va putea fi actionat cu degetul mare, iar rotita va fi actionata la randul ei cu degetul mare si ofera si un buton cu click. Butonul click stanga este actionat cu degetul mijlociu, iar butoanele de inainte si inapoi sunt la randul lor actionate cu ajutorul degetelui mare. Utilizarea acestuia chiar si pentru activitati multimedia se poate face cu usurinta instant. Ergonomia il ajuta sa se imprieteneasca rapid cu mana.

In materie de jocuri am avut nevoie de cateva ore bune pentru a deveni „productiv” si dupa cum spuneam mai sus depinde de caz. Dupa 2 saptamani de utilizare nu am devenit la fel de eficient in Doom Eternal precum as fi fost cu un mouse clasic. Pe de alta parte sunt obisnuit cu un mouse clasic de mai bine de 25 de ani. In titluri mai putin fast paced utilizarea acestuia pot spune ca a fost 1 la 1 cu un mouse standard.

Al doilea cel mai interesant aspect al acestui mouse dupa design este reculul. Acesta simuleaza reculul unei arme de foc si adauga un nivel de realism experientei. A fost o adevarata placere sa rejoc misiunea All Ghillied Up din Call of Duty Modern Warfare alaturi de acesta. Alaturi de seria Call of Duty, un alt titlu popular pentru care mouse-ul a fost gandit este Counter Strike. Este foarte placut si precis sa primesti un feedback mai aproape de realitate in timpul meciurilor. Alte titluri suportate oficial sunt Valorant, PubG sau Apex Legends. Reculul ofera 2 trepe de putere si poate fi dezactivat.

Constructia este de calitate, materialele alese fac utilizarea lipsita de transpiratie. Subtil a fost inserata si o banda LED RGB care poate fi la randul ei dezactivata sau personalizata cu software-ul proprietar.

In materie de specificatii vorbim despre niste butoane clicky mecanice, cu feedback precis si un senzor optic PAW 3395 cu pana la 26000dpi. Poate fi conectat prin cablu, wireless cu dongle-ul din pachet sau prin bluetooth. Autonomia variaza in functie de modul in care este folosit. Conform producatorului, cu banda LED activa si reculul pornit, autonomia este de pana la 10 ore, in timp ce un mod standard cu acestea dezactivate aceasta urca pana la 70 de ore. In cazul meu dupa 3 sesiuni de utilizare a fost nevoie de o reincarcare. Tinand cont ca sesiunile au fost undeva intre 2-3 ore as spune ca estimarile sunt in grafic cu banda LED si cu reculul activat.

Prin intermediul software-ului proprietar se poate seta numarul de DPI, crea macro-uri pentru butoane sau configura banda LED. Este compatibil atat cu PC-ul cat si cu consolele Playstation 4, Playstation 5, Nintendo Switch sau seria XboX.

EgoStrike7 este o gura de aer proaspat in sectorul soarecilor. Ofera o experienta inedita celor pasionati de shootere si chiar adauga la imersiune prin intermediul reculului, dar si al ergonomiei. Ma gandesc sa rejoc mai multe titluri vechi din seria Call of Duty alaturi de el pentru feeling. Pe de alta parte intra pe un teren nisat: in portofoliul gamerilor entuziasti posibil sa isi faca loc. Scenariul pe care il vad valid pe termen lung este cu doua periferice: un mouse multimedia si acesta dedicat strict sesiunilor de gaming . Se poate comanda de pe site-ul oficial.