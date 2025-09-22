Recomandările Salt vin cu bonusuri multiple: până la 600 lei per prieten

Salt lansează o campanie de recomandări care oferă utilizatorilor beneficii financiare semnificative pentru fiecare prieten invitat în platformă.

Prin intermediul codului de referral disponibil în aplicație, utilizatorii pot acumula până la 600 de lei pentru fiecare prieten care își deschide un cont Salt și Salt Business.

Procesul este simplu: utilizatorul trimite codul de recomandare, iar prietenul își deschide un cont Salt. În urma acestui pas, utilizatorul primește 100 de lei. După ce prietenul efectuează prima tranzacție, se activează o lună de cashback de 5%, cu un plafon de 200 de lei. Dacă prietenul își deschide și un cont Salt Business, utilizatorul primește încă 100 de lei și încă o lună de cashback de 5%, tot cu un plafon de 200 de lei. În total, se pot acumula 600 de lei per prieten.

Codul de recomandare se găsește în meniul Self Service Center din aplicația Salt și poate fi distribuit prin orice canal digital. În plus, cu doar șase prieteni recomandați, utilizatorul poate beneficia de un an întreg de cashback.

Prietenii invitați beneficiază la rândul lor de 5% cashback timp de o lună după prima tranzacție. Dacă își deschid și un cont Salt Business, primesc 1% cashback la cheltuieli de marketing digital, supermarketuri și benzinării, valabil până la 31 decembrie.

Toate articolele noastre despre primul neobank românesc le găsiți aici.