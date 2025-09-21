OLX trece plățile la PayU

Din septembrie 2025, toate plățile pentru comenzile făcute prin Livrare prin OLX – atât la livrare, cât și online cu cardul – vor fi procesate securizat prin PayU, iar vânzătorii trebuie să confirme datele de încasare pentru a continua să primească comenzi, cu aceeași experiență simplă și sigură de până acum.

Schimbarea aduce un nivel unitar de protecție a banilor și trasabilitate a plăților, fără a modifica pașii obișnuiți de cumpărare sau livrare.

Ce se schimbă pentru vânzători: este necesară verificarea identității (KYC), cerință legală îndeplinită de operatorul de plăți PayU, pentru a putea transfera în siguranță sumele obținute din vânzările cu Livrare prin OLX în contul bancar indicat. După confirmarea datelor de către PayU, contul se reactivează imediat și comenzile pot continua fără întreruperi, exact ca înainte.

Pentru cumpărători, plata online cu cardul se face exclusiv pe pagina securizată PayU la care sunt redirecționați din OLX, fără a partaja date bancare în conversații sau linkuri primite, în timp ce „plata la livrare securizată” este, de asemenea, administrată prin PayU pentru a proteja tranzacția cap-coadă. Banii sunt păstrați în siguranță până la confirmarea recepției coletului, iar în caz de refuz sau neconformitate, rambursarea se face automat în contul plătitorului.

PayU este un procesator de plăți cu prezență puternică în România și portofoliu extins de soluții de securitate antifraudă, utilizat pe scară largă de branduri locale și marketplace-uri, inclusiv în ecosistemul OLX. Migrarea la PayU consolidează infrastructura de plăți a OLX, atât pentru plățile online cu cardul, cât și pentru cele efectuate la livrare, în linie cu extinderea serviciului lansat în 2025.

Ghidurile oficiale OLX explică pas cu pas cum se face verificarea datelor, ce informații sunt necesare și cum sunt virate sumele către contul bancar setat după validare. Pentru vânzătorii persoane fizice sau companii, cerințele de verificare (KYC) sunt detaliate separat, pentru a asigura conformitatea și un flux de plăți fără riscuri.