realme GT 2 Pro este unul dintre cele mai bune telefoane cu Android – primesti si o tableta gratis la precomanda

realme a lansat GT 2 si GT 2 Pro ieri. Am fost si noi la eveniment, ba chiar am avut teleofonul pe mana cateva zile. O sa-i facem si review. Ideea este ca GT2 Pro este o bestie de telefon, iar acum este la precomanda si primesti si o tableta gratis.

Telefonul m-a lasat cu gura cascata. O spun eu, utilizator de iOS. Este incredibil ce a reusit realme sa faca aici. Ecranul, constructia, camerele, bateria, toate sunt la superlativ.

O sa vedeti in review ca telefonul asta la 3799 lei cat costa acum (repet, primesti si o tableta gratis) este un best buy. Pretul oricum o sa mai scada si am eu o presimtire ca o sa fie 2999 in cateva luni.

Ce primesti de banii astia?