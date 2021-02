Realme 7 Pro review – new kid in town

Pentru cei care cauta un telefon cu un raport pret/performanta cat mai bun, vremurile actuale sunt probabil cele mai potrivite. O multime de branduri ofera telefoane pentru nevoile fiecaruia la un pret rezonabil pentru categoria mid-range. Aici intra si Realme 7 Pro despre care va voi povesti astazi.

Dar inainte de a trece la telefon, o foarte scurta istorie a companiei Realme, intrucat este primul telefon de la ei pe care il testam. Asa dupa cum probabil stiti sau banuiti, este o companie fondata in China, in anul 2018, de catre fostul vice presedinte al Oppo. Oppo, OnePlus si Realme fac parte din aceiasi companie mama BBK Electronics. Realme este o companie relativ tanara daca e sa luam la socoteala anul infiintarii, dar care a ajuns intr-un scurt timp departe, iar telefoanele acestora sunt comercializate oficial si in Romania. Pe langa telefoane, acestia produc si TV-uri inteligente, ceasuri si alte cele. Posibil ca in timp sa vedem o gama mai larga a acestor produse si in Romania. Acum sa revenim la 7 Pro, pe care il puteti cumpara de la eMag la pretul de 1200RON.

Cuprins review

Design si constructie

Realme 7 pro nu revolutioneaza la capitolul design, dar este placut de utilizat si usor de identificat „in the wild”. Datorita ecranului cu un aspect ratio de 20:9, telefonul este lunguiet, cu un ecran drept si spatele curbat. Aceste caracteristici ii asigura un grip foarte bun in mana. Rama ecranului pastreaza dimensiuni discrete, singura putin mai pronuntata fiind barbia, dar fara a-i da un aspect demodat. Spatele in doua culori si cu logo-ul Realme ii ofera personalitate.

Camera de selfies este pozitionata intr-un hole-punch in partea stanga sus a ecranului si este destul de mica. Butonul de power este pozitionat pe partea dreapta, iar pe partea stanga sunt prezente doua butoane pentru volum. Acestea transmit un feedback precis la apasare. Incarcarea este asigurata printr-un port USB Tip C, langa care este prezent difuzorul principal si jack-ul de 3.5mm pentru casti. Pe spate modulul camerelor foto este cam 3-4mm in relief si asezat intr-o pozitie familiara.

Ecranul telefonului este protejat de Gorilla Glass 3+, iar rama telefonului cat si spatele sunt realizate din plastic. Nu am sesizat sa fie bule de aer intre spatele de plastic si interiorul telefonului, este perfect etans. Constructia ii asigura rezistenta impotriva stropilor de apa.

Sertarul pentru cartela SIM permite folosirea simultana a 2 cartele SIM plus a unui card SD.

Ce gasim in cutie?

Desi renuntasem la aceasta categorie, simt nevoia sa o reintroduc pentru ca acum este mai relevanta ca niciodata. In cutie, alaturi de telefon gasim un incarcator de perete la 65W (Samsung, auzi?), cablul de date, o husa, cheita pentru sertarul SIM, iar telefonul vine cu o folie preaplicata pe ecran. Un pachet complet.

Software si performanta

Telefonul vine cu Android 10 si cu interfata proprietara Realme UI 1.0. Desi este o interfata noua, nivelul de maturitate al ei este comparabila cu cea a lui Xiaomi, chiar seamana pe alocuri cu aceasta. Este lipsita de bloatware si de reclame. O aplicatie de care utilizatorii iPhone-urilor isi vor aduce aminte este One-Tap Lock Screen. Aplicatiile pentru apeluri vocale si mesagerie sunt cele oferite de Google pe seria Pixel. Inspirat probabil dupa Edge Panel al lui Samsung, realme UI are si el un panou cu scurtaturi care poate fi personalizat.

Se poate personaliza rapid, in 5 minute eu i-am schimbat look-ul: se pot alege alte iconite, numarul de randuri si coloane in meniul telefonului, animatii de tranzitie, etc.

Pe partea de specificatii vorbim de un procesor octa-core realizat pe o tehnologie 8nm, un Qualcomm Snapdragon 720G. Alaturi de acesta avem 8GB RAM si 128GB pentru stocare. Telefonul nu este compatibil cu reteaua 5G.

In ciuda ecranului clasic de doar 60hz, este fluid in aplicatii si se misca repede, dar nu l-as recomanda pentru gaming si as sugera macar un Snapdragon 765G pentru cei care doresc gaming pe telefoanele mobile.

Rezultatele din Geekbench le gasiti aici.

Ecran si sunet

Ecranul este un Super AMOLED de 6.4 inch cu rezolutie FullHD+. Este comparabil cu ecranul unui flagship de acum 4 ani, cu cel folosit pe Galaxy S8/S9 spre exemplu, ceea ce se traduce prin culori puternice si vibrante. Avem si always-on-display si un senzor de amprenta sub ecran care functioneaza foarte bine. Singurul minus la ecran ar fi pe partea de always-on-display, unde iconitele pentru notificari sunt foarte mici si daca nu iei efectiv telefonul in mana ca sa te uiti la el, nu stii ce anume ai primit.

Sunetul este stereo si desi foarte puternic, nu il recomand pentru muzica. Pana la nivelul mediu sunetele produse sunt naturale, dar pe masura ce este crescut volumul, difuzoarele parca tipa la tine. In plus, este foarte usor sa separi sunetele produse de difuzorul secundar (cel de convorbiri) fata de difuzorul principal. Nu reusesc sa provoace o armonie.

Camera foto si video

La capitolul fotografie, 7 Pro foloseste un senzor Sony de 64MP pentru fotografia principala, poza finala fiind de 16MP, cu posibilitate de a alege din meniul camerei si varianta de 64MP. Aceasta este insotita de o camera ultra-wide de 8MP si 2 senzori de 2MP pentru macro si adancime.

Pozele produse de camera principala sunt putin cam agresive in materie de contrast, dar suficient de detaliate. Desi nu are senzor telefoto, permite zoom 2x si 5x digital. Zoom-ul 2X este chiar reusit, iar cateodata si cel 5x este utilizabil pentru retelele de socializare. Desi sunt digitale, faptul ca senzorul este de 64MP ajuta enorm aici.

camera principala

zoom 2x

zoom 5x

ultrawide – pozele intra din pacate in categoria mediocra aici

poze pe timp de noapte

selfie-urile arata bine ca nivel de detaliu, dar sufera de acelasi contrast agresiv. Modul de noapte se poate folosi si la aceasta camera si exista si optiunea de blit, care albeste ecranul inainte de a face o poza si rezulta niste poze destul de clare. Senzorul folosit are 32MP.

La capitolul video, se poate filma pana la [email protected] si prezinta multe optiuni, unele nefiind disponibile pe unele flagship-uri. Spre exemplu filmarea in modul 4k permite zoom 2x si 5x. La fel si modul [email protected] Modul ultra-wide poate fi folosit doar la [email protected], care vine si cu modul Ultra Night pentru a filma in conditii de luminare slaba. Filmarea la [email protected] beneficiaza si de modul Ultra steady pentru miscari bruste si functioneaza foarte bine.

Baterie

Cu o capacitate de 4500mAh, bateria lui Realme 7 Pro iti asigura garantat peste o zi autonomie, iar daca esti un utilizator mai rezervat, depasesti chiar 2 zile. Am reusit sa ajung la un screen on time de 8 ore iar media este de peste 5 ore jumatate. Am citit stiri, am conversat pe WhatsApp si Messenger, am urmarit clipuri pe Youtube, am facut chiar si video call de peste 2 ore pe WhatsApp si bateria tot a rezistat peste o zi. Vestile bune nu se opresc aici, incarcatorul de perete de 65W ofera intr-adevar o incarcare rapida. O incarcare completa dureaza sub o ora, iar 15-20 de minute de incarcare iti asigura peste 50% din baterie.

Pret,concluzie, puncte pro si contra

Realme 7 Pro il gasiti la pretul de 1200RON si isi merita banii.

Pro

compact

autonomie foarte buna

incarcare rapida

senzor de amprenta sub ecran rapid

ecran bun

constructie de calitate

8GB RAM si 128 GB pentru stocare la un pret atractiv

selfie-uri bune

foarte multe optiuni pentru foto/video (zoom 2x, 5x, ultra steady, ultra night)

Contra

contrastul agresiv al pozelor

calitatea boxelor la peste 50% din volum

incompatibil cu reteaua 5G

lipsa unui ecran la 90hz