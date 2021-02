Review Motorola Moto G 5G – un telefon echilibrat

Am testat din decembrie si pana acum un Motorola Moto G. Cei care ne stiti de mai mult timp probabil va aduceti aminte de primele noastre review-uri la telefoanele Motorola din seria G. Ne-am declarat fani Motorola inca de pe atunci deoarece erau terminale accesibile cu Android stock si care livrau la acea vreme cel mai bun raport calitate-pret.

Lucrurile s-au schimbat de atunci. Din 2013/2014 cand testam primele telefoane din noua serie Motorola si pana acum s-au schimbat multe. Au aparut multi producatori noi de telefoane care ofera un echilibru bun intre pret si performanta. Motorola cumva a intrat in umbra cu terminalele sale si cu greu puteai recomanda un Motorola cand Xiaomi sau Huawei aveau alternative mai bune. Teoretic.

Dupa atatia ani am revenit la una dintre iubirile mele, Moto G. In varianta 2020, Moto G are 5G, un pret o idee mai mare decat eram obisnuiti, dar specificatii bune si un raport calitate-pret cu adevarat bun astfel incat sa fie o solutie mai puternica in fata concurentilor directi.

Specificatii

Procesor: Snapdragon 750G

Memorie: 64/128GB

RAM: 4/6GB

Ecran: 6.7 inch LTPS IPS 1080 x 2400 pixeli

Camere foto: 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1.12µm, 2 MP, f/2.4, (macro), AF

Camera frontala: 16MP f/2.2, (wide), 1.0µm

Filmare: 4K 30FPS

Jack: da

Bluetooth: 5.1

USB Type C: 2.0

Baterie: 5000mAh

Incarcare rapida: 20W

Design

Nu vreau sa spun ca seamana cu alt telefon, dar seamana. Seamana toate intre ele mai ales in acest segment de pret. Am inteles, asa este piata, nu o sa mai critic treaba asta. In rest telefonul are o constructie din plastic. Se simte normal in mana, nu este greu sau gros si pare ca ar rezista la socuri.

Fiind plastic nu se sparge daca-l scapi, iar zgarieturile nu vor fi o problema. Senzorul de amprenta este amplasat pe spate, iar jack-ul este jos langa portul USB Type C si difuzor.

Are margini destul de subtiri, iar camera frontala este integrata in display sub forma unui punct. Butoanele au feedback bun, nu scartaie, nu pare sa fie un telefon firav. Este totusi un mid-ranger din plastic, nu are cum sa se simta premium. Vine si cu o husa de silicon in pachet care il face sa para mai butucanos, dar macar este protejat mai bine.

Arata bine, se simte normal. Nimic rau in asta.

Ecran

Este un IPS de buna calitate la prima vedere. Culorile sunt foarte bune, seamana mult cu naturaletea oferita de ecranul unui iPhone, ceea ce e de bine. Ce nu mi-a placut a fost nivelul de luminozitate, o idee prea slab chiar si la nivel maxim. Adica in bataia soarelui o sa te chinui sa vezi ceva pe ecran.

Daca poti sa treci peste aceasta problema minora atunci o sa descoperi un ecran bun per total. Adica raspunde rapid, are unghiuri bune de vizualizare, culorile mi se par naturale dar pacat nivelul maxim de luminozitate.

Difuzoare

Nimic iesit din comun. Se aude normal, clar, ca orice alt telefon de pe piata. Nu am observat sa bazaie/gajaie sau sa aiba alte probleme.

Camera foto

Pfoai….cu ce sa incep? Incep cu partile bune. Camera principala este un senzor de 48 MP, f/1.7, 26mm. Pozele realizate cu aceasta camera sunt foarte clare. Ai multe detalii ceea ce este un avantaj in acest segment de pret. Analizand pozele doar dupa nivelul de detaliu n-as fi zis ca sunt facute cu un telefon mid-range. Chiar sunt bune pozele. De asemenea, declansarea este rapida. Nu sta sa gandeasca 100 de ani dupa ce ai apasat pe declansator si nici nu intra in post procesare dupa asa cum se intampla la Huawei. Nu o sa uit niciodata cum dupa aproape fiecare poza facuta cu Mate 30 Pro primeam mesajul „Mentineti dispozitivul nemiscat pentru….x motive (reglare contrast, detalii etc).

Doar ca…pozele foarte clare au o problema: sunt intunecate. Nu stiu cum, nu stiu de ce, dar toate pozele pe care le-am facut par intunecate. Le lipseste din luminozitate si iti lasa impresia ca afara este inorat. In realitate nu este deloc asa. De exemplu, pozele facute la Lacul Bolboci si pe drumul pana la lac au fost facute in conditii excelente: soare, lumina buna. Dar pozele iti lasa impresia ca afara era inorat. Fals…

Nu stiu de unde este aceasta problema. Daca nu ai termen de comparatie poate ca nu observi, dar poti observa daca esti la fata locului si te uiti la poza. Am analizat pozele si pe monitor la rezolutie 4K, aceeasi chestie. Sunt un pic intunecate. De asemenea, pozele au o temperatura de culoare rece.

Cat despre celelalte camere foto nu sunt multe de spus. Camera ultra wide este utila, insa detaliile sunt slabute, in unele cadre focusul nu este corect, iar daca ai lumina slaba s-a dus de tot calitatea.

Camera macro…inutila. Am incercat sa fac niste poze doar pentru review caci in realitate nu are nici o utilitate.

Ca idee, las aici niste poze facute in paralel cu iPhone-ul meu 11 Pro. Da, stiu, nu exista termen de comparatie, dar nu asta era ideea, nu sunt idiot sa le compar. Vreau doar sa vedeti diferenta de luminozitate si de temperatura.

Autonomie

Ca orice alt telefon cu baterie generoasa este clar pentru toata lumea ca ofera 2 zile de utilizare, chiar 3 daca esti un utilizator simplu. Nu stiu cat de repede se va degrada sau cat de calitativa este. Sper doar sa-si mentina autonomia ridicata in timp, caci in general aceste telefoane dezamagesc dupa 6 luni-1 an.

Alte informatii

Nu l-am folosit ca telefon principal, nu aveam cum. Este cam imposibil sa lasi un flagship pentru un mid-ranger. Dar l-am luat cu mine peste tot, l-am folosit sa caut diverse chestii pe net, l-am folosit pentru gaming, Youtube, Netflix si alte asemenea.

Ce mi-a placut tare mult la el este rapiditatea. Este un telefon care raspunde rapid la comenzi si indiferent de aplicatie ruleaza foarte rapid. E genul acela de telefon cu soft bine optimizat. Probabil si pentru ca ruleaza Android intr-o versiune curata, este normla sa fie rapid.

Nu s-a blocat, dar a mai dat cateva fail-uri prin unele aplicatii si chiar si la deblocarea prins swipe. Pot trece cu vederea aceste intamplari, nu a fost nimic grav.

Concluzie

Motorola Moto G este un telefon corect, bun si cu raport calitate-pret reusit. Se misca bine, ofera multe si poate fi o achizitie inteligenta in acest segment de pret. Personal am mai multa incredere in Motorola decat in alte branduri cu origine 100% chinezesti. Chiar daca Motorola este o companie detinuta de Lenovo (adica tot chinezi) tot am mai mare incredere in ei.

Asa ca voi recomanda acest telefon daca vreti un smartphone nou, cu 5G, care sa fie rapid si sa va ofere o autonomie generoasa.

Nu il vad disponibil nicaieri. Exista doar varianta Plus care costa la Altex 1499 lei.