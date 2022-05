realme 9 4G si realme 9 5G – doua telefoane ieftine si aratoase

Tocmai s-au lansat si noi le-am pregatit review-ul. Pentru ca fim sinceri le-am avut de mult la noi, la fel ca toti ceilalti jurnalisti. Acum ca sunt prezentate oficial putem sa va spunem si noi 2-3 vorbe despre ele.

realme a venit cu seria 9 Pro si 9 Pro Plus in urma cu putin timp, iar acum si-a extins gama cu modele mai accesibile. Denumite simplu realme 9 si realme 9 5G, acestea sunt doua telefoane cu hardware complet diferit si cu preturi interesante. Am eu o nelamurire cu preturile dar vedeti voi la final.

Care-i treaba cu ele? Pai ele au urmatoarele preturi recomandate:

realme 9 5G – 4GB RAM/64GB stocare – 1199 lei

realme 9 5G – 4GB RAM/128GB stocare – 1299 lei

realme 9 4G – 6GB RAM/128GB stocare – 1299 lei

realme 9 4G – 8RAM/128GB stocare – 1399 lei

Mi se pare putin 4GB RAM in 2022, de aceea m-as uita direct la modelul cu 4G. Nu inteteleg de ce nu au pus mai mult RAM pe varianta 5G daca tot au marit spatiul de stocare.

Aici am eu mici nelamuriri, dar intr-un fel preturile sunt decente. Si haideti sa va zic ce primiti de banii astia.

In cazul lui realme 9 4G avem asa:

Ecran de 6.4 inch Super AMOLED 90Hz

Snapdragon 680

5000mAh

Camera 108MP principala cu 8MP ultra wide si 2MP macro

Wi-Fi AC, USB Type C 2.0, memorie UFS 2.1, incarcare rapida 33W

Pentru realme 9 5G avem urmatoarele specificatii:

Ecran 6.6 inch Full HD IPS 120Hz

Snapdragon 695

50MP camera principala cu secundare de 2MP fiecare pentru depth si macro

5000mAh cu incarcare la 18W

Wi-Fi ac, USB Type C 2.0, memorie UFS 2.2

Cum sunt telefoanele?

Le-am butonat pe ici pe colo si pot spune ca se misca bine. Sunt identice ambele, doar la interior sunt mici diferenta. Culorile imi plac, mai ales acel galben de pe varianta 4G.

Sunt confortabile, usoare si subtiri. Bateriile tin foarte mult in ambele cazuri si chiar si in bataia soarelui se vede bine ecranul.

Camerele foto sunt decente, nu pot spune ca m-au impresionat. Parca pozele realizate cu camera de 50MP de pe 5G sunt mai reusite, mai luminoase si mai clare decat cele realizate cu versiunea 4G si camera de 108MP.

Va las mai jos pozele. Primul album este cu 4G, al doilea album este cu 5G si sunt fix aceleasi cadre.

Mai jos pozele realizate cu realme 9 5G

Ce sa va mai zic? Difuzoarele au un sunet puternic, destul de clar. Softul este curat, Android 12 la baza, destul de rapid. Ai strictul necesar de la aceste telefoane si functioneze decent.

Mi se par ideale pentru parinti, pentru un adolescent sau pentru cineva care vrea un telefon pentru apeluri, poze si sa se miste bine. Nu sunt extrem de puternice, nu iti ofera o senzatie premium si costa si putin.