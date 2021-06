realme prezinta un ecosistem propriu AIoT – aspiratoare, ceasuri, laptop-uri, telefoane si multe altele

Tocmai s-a terminat lansarea realme. A fost prezentat flagship-ul realme GT la care aveti deja review, dar o sa-l vedeti la ora 17:00. Totusi, pe langa telefon au fost prezentate si alte produse, ba chiar un ecosistem.

realme are un plan pentru urmatorii 5 ani. Au in plan sa construiasca un ecosistem si sa tina cont de parerile fanilor in toata strategia lor. Pentru inceput realme a lansat un aspirator si un ceas, urmand sa lanseze un laptop si o tableta.

Strategia pe care realme o urmărește poartă denumirea “1+5+T”, fiind o evoluție a strategiei anterioare “1+4+N”. Noua strategie este definită ca:

1 Smartphone considerat centrul ecosistemului AIoT

5 categorii cheie pentru produsele AIoT: căști True Wireless Stereo, produse portabile, televizoare, boxe inteligente și laptop-uri.

“T” reprezintă TechLife, o platformă deschisă care își propune să susțină start-up-urile AIoT inovatoare și dinamice prin partajarea canalelor de vânzări și a lanțurilor de aprovizionare proprii realme. TechLife se concentrează pe trei categorii de produse: Smart Entertainment (TV Box, proiectoare, boxe, accesorii de gaming), Smart Care (aspiratoare robot, purificatoare de aer etc) și Smart Connect (prize inteligente, becuri inteligente etc).

Va exista o aplicatie denumita realme Link de unde se vor putea controla toate echipamentele lor. Faptul ca ei au intrat pe piata de maxim 1 an si deja au in plan sa construiasca un ecosistem este mare lucru. Este altceva cand incepi sa-l creezi de la inceput decat sa-ti dai seama mai tarziu ca trebuie sa faci asta.

Aspiratorul TechLife Robot Vacuum nu este o inventie noua. Seamana cu ce ati mai vazut prin piata. Are 38 de senzori inclusiv senzor LiDAR. Hopaaa! Da, LiDAR. Este cu 12% mai precis decat un alt aspirator similar, face o scanare la 360 de grade in mai putin de o secunda si are o putere de 3000Pa. Are doar 10cm inaltime, un design banal si o sa poata functiona cu Alexa.

Cat despre realme Watch 2 Pro, este un ceas pentru sportivi cu 90 de moduri sportive, monitor SpO2, senzor pentru ritmul cardiac, ecran de 1.75 inch cu 320 x 385 pixeli, luminozitate 600nits, GPS dual satellite si autonomie de 14 zile.

In scurt timp o sa vedem un laptop si o tableta realme, ambele fiind realizate ascultand de parerile fanilor.