Review realme GT 5G – the new flagship killer is in town

În ultima vreme am tot auzit despre realme aici, pe blog. Bine, nu doar aici, ci în toată media din România. Un nou jucător care dorește să ocupe acea nișă a telefoanelor cu specificații de ultimă oră, dar la prețuri rezonabile. Bine, asta vor mai mulți producători, dar realme pare să fi găsit, cel puțin până acum, cartea câștigătoare.

Avem parte de un flaghip adevărat, iar la 550 euro, preț anunțat, devine chiar #TheNewFlagshipKiller! Asta v-o spune cineva care a pus mâna pe destule telefoane, de mai multe feluri…

Display ecran de tip Super AMOLED FHD+, cu dimensiunea de 6,43 inci, (raport ecran/corp de ~92%), aspect 20:9, rezoluție 1080 x 2400 pixeli, densitate de 409 ppi, acoperit cu sticlă Corning Gorilla Glass 5, având un refresh rate de 120Hz Chipset procesor Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm), Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680 și GPU Adreno 660 Memorie RAM 8 sau 12 GB de RAM (eu l-am primit pe cel dintâi) Camera foto Principală: triplă– 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.73″, 0.8µm, PDAF; 8 MP, f/2.3, 16mm, 119˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm; 2 MP, f/2.4, (macro) Are opțiune de fotografie panoramică, HDR și DUAL-TONE flash. Filmează [email protected]/60fps, [email protected]/60/240fps. Secundară: 16 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/3.0″, 1.0µm Are HDR, panorama și filmează [email protected] fps. Stocare 128 sau 256 GB spațiu de stocare (eu l-am primit pe cel dintâi) Conectivitate Dual SIM 5G (Nano-SIM cu dual stand-by); Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot; 5.2, A2DP, LE, aptX HD; GDP dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO; NFC Sistem de operare Android 11 (de la lansare), cu posibilitatea de înrolare în programul Developer Preview Android 12 Acumulator 4500mAh din aliaj Litiu-Polimer, compatibilă cu Fast Charge la 65 W (oferă un ciclu de încărcare complet în 35 minute) Altele senzor de deblocare cu amprentă digitală integrat în ecran; disponibil în trei culori: Gold/Black, Blue, Silver; mufă de încărcare USB-Type; accelerometer, giroscop, senzor compas; difuzoare stereo (24-bit/192kHz audio)

Ambalaj și accesorii

Am primit un media kit, așa că am beneficiat de un mic cadou. Cadou pe care fiu-miu l-a apreciat maxim – un Ford GT în miniatură, radio-comandat. Cutia cu telefonul conține o husă transparentă de silicon, încărcătorul de perete cu cablul USB-C la ambele capete, cheița de la SIM-tray și câteva broșuri. Adică este ceva clasic deja. Însă dimensiunile, culorile alese, designul fonturilor, totul respiră a calitate premium. Iar dacă acesta este primul contact cu un brand, te cucerește de la început.

Se vede însă că vine din familia din care face parte și OnePlus, de când am pus ochii pe husă. 🙂

Design și construcție

S-o fi numind GT, de la celebrul model de Ford, dar de semănat, din spate, seamănă cu celebrul Chevrolet Camaro – Bumblebee. Am înțeles că există și un model special, chiar Bumblebee, cu piele ecologică (vegetală):

În materie de design, dacă nu ar fi spatele care îl salvează, am putea spune că este unul generic. Nu este musai un lucru rău, pentru că nu prea mai e loc de inovare. Dar parcă aș fi vrut să nu văd designul OnePlus aici, pe un flagship….

Panelul frontal are camera selfie plasată în partea stângă, iar difuzorul de apel și de audio este central, sus, pe bezel. Pe spate avem pielea ecologică despre care am amintit, de culoare galbenă, extrem de plăcută. De la modulul de cameră pornește în jos, o bandă de sticlă, neagră. Logo producătorului este amplasat tot aici. Pe muchia stângă avem butoanele și SIM-tray, pe cel drept avem pe cel de pornire/oprire. Pe muchia de jos sunt amplasate mufa audio Jack, mufa de încărcare type-C, difuzorul audio și microfonul.

Software și performanță

Realme GT 5G vine direct cu Android 11 si interfata RealmeUI 2.0, dar poți instala Android 12 Beta 1 deja pe el. Nu am făcut mișcarea asta, pentru că am avut telefonul un timp relativ scurt, dar și pentru că nu știu cât de relevante erau informațiile pe care vi le puteam oferi.

Interfața proprietară este destul de neintruzivă cât să nu deranjeze că are și câteva aplicații preinstalate. Bine, majoritatea pot fi dezinstalate sau dezactivate, dar ia uitați câte aveam la momentul finalizării instalării inițiale:

Apropo de asta, este telefonul testat care a finalizat setările inițiale cel mai rapid. Procesorul Qualcomm Snapdragon 888 își face simțită prezența instant – după 5 minute de la momentul în care l-am scos din cutie, îl aveam cu aplicațiile instalate, contul Google setat și gata de utilizare.

Senzorii de deblocare, atât cel facial, cât și cel de amprentă, integrat în display, funcționează ireproșabil, fără a da vreo eroare.

Pentru curioși și pentru amatorii de statistici, vă las mai jos rezultatele de la testele sintetice:

Geekbench: aici și aici

3D Mark:

PC Mark:

Ecran și sunet

Ei bine, da – 120Hz rată de reîmprospătare a display-ului este ceea ce trebuie. 90Hz nu prea îi simți, dar 120, coroborați cu calitatea panelului și cu procesorul de ultimă generație, astea dau o fluiditate incredibilă telefonului! Flagship, tată! Mai puneți aici și 360Hz sampling rate și veți avea un tablou complet al felului în care panelul reacționează la comenzi.

Deși are senzor duali de ambient, care permit ajustarea mai corectă și mai rapidă a luminozității, am dezactivat opțiunea imediat. Prefer să decid eu câtă lumină am nevoie să mi se redea.

Am putut folosi fără probleme telefonul și prin casă, cu luminozitatea dată mai jos, dar și prin soarele de vară, fără vreo problemă. Practic, telefonul ăsta poate fi folosit oriunde!

Sunetul este redat prin cele două difuzoare stereo, dar nu excelează prea mult. OK, este peste media telefoanelor testate, dar discutăm despre un vârf de gamă și era de așteptat. Lucrurile se schimbă când conectezi o pereche de căști calitative, sau o boxă externă. Abia atunci descoperi calitatea sunetului procesat de telefon.

Camera foto și video

Camera principală folosește un senzor Sony IMX682 de 64MP, susținut de un altul de 8MP (ultrawide) și de unul macro, de 2MP. M-aș fi așteptat și la un senzor telefoto, că doar vorbim despre flagship, dar prețul de retail cred că a fost motivul.

Voi fi sincer cu voi acum – la acest capitol nu am fost impresionat deloc. Adică, nu m-a dezamăgit deloc acest ansamblu de camere, și da, știu că prețul a dictat anumite lipsuri, dar o navă amiral m-aș fi așteptat să văd mai multă calitate. Trendul actual este să folosim tot mai des telefonul pentru filmări și fotografii, pentru a le urca pe platformele de socializare sau pentru diferite proiecte. Ei bine, de aceea zic că se putea mai bine aici.

Camera de selfie este și ea una des întâlnită, de 16MP, dar destul de calitativă.

Avem și destule moduri de filmare sau de fotografiere, dar cea mai interesantă mi s-a părut filmarea cu ambele camere, simultan! Mi se pare excepțional să te poți filma pe tine și un obiectiv pe care îl prezinți publicului, în același timp. Mai sunt de menționat și modul Super Nightscape, dar si AI Passport (care mi-ar fi fost atât de folositor când a trebuit să îi fac legitimația de sportiv fiicei mele și atelierele foto erau închise…). Restul sunt: 64MP Mode, Panoramic view, Expert, Timelapse, Portrait Mode, HDR Ultra wide, Ultra macro, AI Scene Recognition, AI Beauty, Filter, PF mode, Super text și Face Distortion Correction.

camera principală:

camera principală, night mode:

camera principală, bokeh mode:

camera principală, panorama:

camera principală, 64M mode:

camera selfie:

camera selfie, bokeh:

camera selfie, night mode:

Baterie

Avem parte de o capacitate mare a acumulatorului – 4500 mAh – și de o încărcare ultra-rapidă – la 65 W, careoferă un ciclu de încărcare complet în 35 minute. Asta înseamnă că până și eu, power user cum mă știți, tot am putut folosi telefonul toată ziua. Bine, de cele mai multe ori, îl încărcam scurt, câte 10-15 minute, între ședințe sau lucru prin curte.

realme GT are și un sistem inovativ de răcire – Stainless Steel Vapour Cooling – care garantează că telefonul nu se va supraîncălzi în timpul utilizării. Cuprul îmbrăcat în oțel inoxidabil îi oferă rezistență și conductibilitate. De altfel, bateria este protejată maxim împotriva supraîncărcării sau a scurtcircuitării. Bonus, oferă posibilitatea de a încărca alte gadgeturi IOT, gen căști TWS, ceasuri sau brățări inteligente, la 2.5W (5V0.5A).

Preț, puncte pro și contra

Prețul recomandat pentru varianta 8GB RAM/128GB memorie este de 2,499 lei, iar pentru realme GT 12RAM/128GB memorie de 2,799 lei. În perioada 15 iuinie 3:30PM – 27 iunie 23:59, beneficiați de o ofertă de 2,499 lei și de realme Watch S oferit cadou. Oferta va fi valabilă în limita stocului disponibil!

Un flagship 12/256 sub 3,000 lei este clar un best buy, iar la sub 2,500 pentru 8/128 este clar un preț disruptiv pentru piață. Și sunt ambele versiuni compatibile cu 5G! Aștept cu nerăbdare să văd răspunsul altor branduri, pentru că ne va avantaja clar pe noi, cumpărătorii. Se anunță o vară în care veți avea disponibili mai mulți bani pentru vacanțe. 🙂

PRO performanțe bune foto-video

gyro-EIS

preț competitiv

discount și cadou la lansare

dual-sim, compatibil 5G

Android 11

posibilitate de a testa Developer Preview de Android 12

încărcare rapidă la 65W

autonomie bună

acumulator mare

sistem de răcire

design plăcut

display excelent cu 120Hz refresh rate

interfață cu puține intervenții din partea producătorului

senzor de amprentă integrat în display

difuzoare stereo CONTRA camera nu se ridică întotdeauna la nivel de flagship

nu are certificare IP

port USB-C 2.0