AOC AG273QZ – un monitor superb din toate punctele de vedere…dar cu minus foarte enervant

AOC sunt recunoscuti ca au monitoare foarte bune pe toate segmentele. Gasesti monitoare AOC incepand cu 300 lei si poti ajunge sa dai inclusiv 2800 lei, cat costa acest model testat de mine. Sunt modele foarte reusite care ofera in general un raport pret-calitate excelent fata de competitori. Totusi, cu seria AGON lansata acum 4 ani, AOC a tintit si mai sus.

Prin seria AGON s-a realizat o schimbare importanta. Daca pana acum 4 ani gaseai sub brandul AOC monitoare din toate segmentele (gaming, office etc) acum o sa gasesti modelele de gaming sub seria AGON.

Seria AGON este una foarte reusita si am vazut modele care pot da rusine unor branduri cu mai mult respect in piata. Astazi o sa va vorbesc putin despre modelul AG273QZ, un monitor de gaming de 27 inch, 2K, 240Hz, cu o imagine impecabila dar cu un minus….care te-ar putea scote din sarite.

Incepand din ianuarie (aproximativ ianuarie) folosesc un monitor AOC din seria AGON. Nu mai este de actualitate modelul dar va spun doar ca este 2K, are 175Hz, un panou IPS produs de LG si un design identic cu cel al modelului pe care vi-l prezint astazi.

Practic diferenta dintre monitorul meu si monitorul pe care vi-l prezint astazi este doar la interior, panoul difera si automat datele tehnice. Design-ul este identic.

La design o sa va spun atat: este foarte solid, teapan pe birou, nu aluneca datorita picioarelor de cauciuc, are suport pentru casti atat pe stanga cat si pe dreapta (o sa le iubiti) si luminite pe partea din spate, inutile daca ma intrebati pe mine.

O sa incep cu singurul minus al acestui monitor, cel mai enervant aspect, lucrul care te-ar putea face chiar sa nu mai cumperi monitorul: picioarele.

Oameni buni, monitor este excelent, credeti-ma. Dar picioarele uriase sunt foarte deranjante mai ales daca ai un birou mic. Sunt vulgar de mari si nu stiu ce a fost in capul celui care a desenat acest design.

Iti ocupa mult loc pe birou chiar daca amprenta pare mica la prima vedere. O sa ziceti ca suprafata de contact este mica, si este, doar ca dimensiunea picioarelor iti fura tot locul de sub monitor pe care l-ai putea folosi pentru orice. Iar daca picioarul ar fi fost patrat ai fi putut pune pe el…diverse.

Asta este singurul minus si am vrut sa incep cu el pentru ca nu aveti idee cat de tare ma deranjeaza acest lucru. Singura solutie este sa-l prindeti de perete sau pe un suport dedicat. Probabil asta voi face in viitorul foarte apropiat.

Legat de imagine, nimic de reprosat. Panoul TN cu rezolutie 2560 x 1440 pixeli, mat, este uimitor de bun. Panourile TN au evoluat, insa nu toate brandurile de pe piata va ofera panouri TN de calitate. Sunt producatori precum BenQ care mizeaza pe un panou TN mai slab calitativ, cu o imagine mai slaba, dar extrem de rapid. Sunt numai bune pentru eSports unde nu conteaza calitatea imaginii ci viteza.

Pentru noi, consumatorii de rand, nu conteaza atat de mult viteza, nu la nivel de eSports. Astfel, panourile TN folosite sunt mai bune oferind culori similare unui IPS si un contrast apropiat de cel al unui panou VA.

TN-ul modern este bun, rapid si ieftin, iar daca stiti sa va jucati cu meniul monitorului o sa obtineti o imagine mai mult decat multumitoare. Credeti-ma.

Are HDR 400, o rata de refresh de 240Hz, 2x HDMI, 2x DP, 5x USB 3.0, jack, luminozitate de 400cd/m2 si un timp de raspuns de 0.5ms. Unghiurile de vizualizare sunt bune, nu la nivelul unui IPS dar bune. Culorile nu sunt deloc deranjante si chiar as putea spune ca tind spre natural.

Boxele integrate de 5W nu le-am folosit pentru ca…in 10 ani de cand testez monitoare am gasit un singur monitor cu difuzoare bune. Si alea erau difuzoare treVolo.

Are Freesync, deci este ideal daca aveti placa video AMD, se inclina, se roteste, se inalta, are un maner baban in partea de sus de unde poti sa-l ridici in cazul in care vrei sa stergi praful de sub el.

Nu am un colorimetru ca sa testez la nivel de detaliu culorile, uniformitatea iluminarii sau alte aspecte de acest gen. Dar am un alt tester care se numeste ochi. Daca ochii mei vad probleme atunci o sa le expun in review. Atata timp cat nu vad nici o problema indiferent de imaginea afisata este irelevant ce spune colorimetrul atunci cand vorbim de monitoare din zona consumer.

Cu siguranta profesionistii care vor un monitor precis pentru foto sau video vor fi mult mai atenti, dar aici nu este cazul. Este un monitor de gaming foarte bun care merita toti banii.

Il gasiti la PC Garage la 2819 lei.