Realme SmartTV RMV2005 Review

Dupa ce au dat lovitura pe piata telefoanelor mobile cu terminale la preturi competitive si performante, cei de la Realme si-au marit sectorul de activitate. Noi am testat de la acestia si un StickTV, iar astazi a venit momentul sa vorbim si despre un TV din oferta acestora.

Este vorba despre modelul RMV2005, un SmartTV echipat cu sistemul de operare AndroidTV 10 si o diagonala de 50inch sau 127cm. La nivelul constructiei si al designului intalnim asemanari cu un model Xiaomi pe care l-am testat cu ceva timp in urma. Rama ecranului este subtire si insesizabila in timp ce se urmareste continut, fiind mai pronuntata doar in partea de jos, unde avem si logo-ul. Screen-to-body ratioul este un excelent 97.2%.

Porturile sunt accesibile pe lateral. In functie de mobila pe care doriti sa-l asezati, suportul acestuia poate sa va ajute sau incurce. Cele doua picioare de sustinere sunt foarte indepartate unul de celalalt, iar eu as fi preferat o talpa centrala mai lata, astfel mi-ar fi permis sa-l asez si pe o piesa de mobilier mai ingusta. Nu cred ca ar fi fost o problema de echilibristica atata timp cat talpa ar fi fost suficient de lata. La pachet vine cu 2 telecomenzi, una mai simplista pentru partea smart si una care pe langa partea smart inmagazineaza si butoanele pentru comenzile de TV-uri clasice.

Ca tot discutam de porturi, avem 2 porturi USB tip A, 3 porturi HDMI, port RJ-45, slot CI+ si unul Audio-Video.

Tehnologia utilizata pentru ecran este LED si ruleaza la 4K: 3840×2160 si o rata de reimprospatare de 60HZ. Vorbim de un televizor de buget, iar caracteristicile acestuia se incadreaza perfect in aceasta categorie. Dolby Vision ajuta la obtinerea unei imagini impresionante, iar Dolby Atmos contribuie pentru o experienta audio la acelasi nivel. Motorul de imagine Chroma Boost exclusiv realme adapteaza contrastul, luminozitatea si adauga un strop de viata paletei de culori pentru a avea parte de o experienta cinematografica.

Pentru a scoate in evidenta paleta de culori, am ales sa urmaresc un film pe masura: Doctor Strange and the Multiverse of Madness, urmat de un potential classic: The Unbeareable Weight of a Massive Talent. Ambele filme au prezentat o imagine clara, placuta, cu unghiuri de vizionare bune. Paleta de culori din Doctor Strange alaturi de multiversul vazut prin ochii regizorului Sam Raimi au sclipit pe TV, iar locatiile din Spania, alaturi de Nicolas Cage au fost placut de urmarit in cel de-al doilea film.

Pe partea audio lucrurile s-au prezentat foarte bine la capitolul voci. Sunetul a fost foarte clar si as indrazni sa spun aromat. Daca erai familiarizat cu vocea interlocutorului o puteai ghici legat la ochi. Pe partea de muzica, calitatea este acceptabila dar nu va impresiona cum o face pe partea de voci. Este dotat cu difuzoare Quad Stereo de 24W – 12Wx2.

In materie de continut inteligent, interfata AndroidTV ramane curata si intuitiva cu aplicatiile preferate de streaming disponibile si cu aproximativ 5000 de aplicatii utilizabile in diverse scopuri si descarcabile de pe Play Store. Eu l-am folosit pentru putina nostalgie si m-am blocat cateva ore pe YouTube urmarind jocuri mai vechi din copilarie ruland la rezolutia 4K. Pentru protectia ochilor, realme a colaborat pe partea ecranului cu TUV Rheinland: lumina albastra este scazuta.

Partea smart este alimentata de un procesor quad-core MediaTek ARM Cortex A53, un GPU Mali G52, 2GB RAM si 16GB pentru stocare din care sunt disponibili 11. Interfata ruleaza fluid si raspunde la comenzi conform asteptarilor. De asemenea vine cu Chromecast integrat astfel incat puteti face casting la continut de pe telefonul mobil direct pe TV prin intermediul conexiunii la internet. Fanii asistentilor virtuali vor fi incantati de prezanta lui Google Assistant.

Realme RMV2005 este un TV echilibrat care costa 1850RON. Il recomand celor care urmaresc filme/seriale sau doresc sa il lege la o consola datorita imaginii clare cu culori vibrante, a diagonalei generoase, a pretului accesibil si a sistemului smart raspandit si intuitiv.