Dupa 10 ani de telefoane mobile, ma aflu in impas….

„First world problems”.

In anul 2012 mi-am achizitionat primul smartphone – a fost vorba de un Samsung Galaxy S2. Dupa 2 ani de zile am cumparat un Galaxy S4 de la un prieten de incredere pe care l-am spart in Amsterdam dupa 2 luni. Intuitia va va raspunde la intrebarea „Cum ai reusit sa-l spargi?”. Eu mi-am dat seama abia a doua zi ca e spart. 🙂

De acolo am prins primul si ultimul telefon la un pret bun la abonament la Orange – un Galaxy Note 4: telefonul era 3200RON la liber (flagship la liber la banii aia, ce vremuri!), iar eu il luasem cu 1600RON fara cine stie ce abonament monstru ca sa platesc telefonul inzecit in rate. A devenit rapid favoritul meu, dar la mai bine de 2 ani de utilizare a crapat placa de baza si reparatia nu renta. Am crezut ca eram satul de caramizi asa ca trecusem la un Galaxy S8. Mai micut, mai elegant, un nou trend si pentru linia Samsung si o noua interfata cu OneUI.

Dupa cateva luni mi-am dat seama ca ecranul mai mic nu era neaparat pentru mine, dar in rest telefonul imi placea foarte mult, asa ca din considerente financiare am ramas cu el 2 ani, cand l-a inlocuit un Galaxy S10+.

Prin intermediul site-ului mi-au trecut prin mana o multime de telefoane de la entry-level si pana la flagships, dar de fiecare data cand ma intorceam la OneUI de la Samsung ma simteam ca acasa – e o preferinta personala, iar ultimii ani au facut experienta tot mai placuta si actualizarile mai rapide. Doar doua treceri de la telefoanele de test spre telefonul personal au fost dificile:de la Pixel 3 si de la Note 20 Ultra. Cand ma jucam cu Pixel 3 inca nu aveam nevoie de alt telefon, la fel s-a intamplat si cu Note 20 Ultra. Ambele au avut niste camere foto care mi-au placut foarte mult cum se descurca, dar nu era momentul potrivit financiar pentru a schimba telefonul.

Asa ca in momentul in care S21 Ultra a fost lansat si internetul turuia de cat de volatila e camera foto, iar eu in cautare de telefon, devenise rapid telefonul care urma sa inlocuiasca S10+. Am intrat in posesia unui S21 Ultra de 512GB si 12GB RAM. Dupa 2 saptamani de utilizare m-a lasat rece. Pozele nu se ridicau la nivelul asteptarilor, cel putin pentru mine care eram super hyped. Am intrat pe YouTube si m-am uitat la comparatii intre varianta Exynos si Snapdragon, iar in majoritatea cazurilor Snapdragon facea pozele mai detaliate si mai reusite. Plus ca ma intalnisem cu Gabi care are un iPhone 13 Pro Max. Facusem amandoi poze in lumine slaba. Rezultatul a fost dezastruos pe S21 Ultra, iPhone fiind in alta liga. Fara regrete, am vandut S21 Ultra si m-am intors la S10+.

Probabil deja m-ati bagat in categoria de Samsung fanboy si probabil ca in trecut am avut momente cand chiar eram, dar la ora actuala n-am nici o tabara. Teapa luata cu S21 Ultra in urma hype-ului si a versiunii de Europa m-a linistit.

S10+ are peste 3 ani si telefonul a inceput sa dea semne de imbatranire la anumite aspecte care sunt importante pentru mine. De fapt sunt 3 aspecte tehnologice pentru care l-as schimba:

Autonomia: bateria s-a degradat in timp, iar momentan nivelul de sanatate este la 83% si se simte. Sunt zile cand nu-l duc cu un „plin” de dimineata pana seara.

Viteza de incarcare: nu as fi fost asa deranjat de autonomia scazuta daca incarcarea ar fi fost rapida. Are nevoie de mult prea mult timp sa se incarce, iar un ciclu de incarcare complet dureaza 2 ore. Samsung nu a fost niciodata campion la viteze de incarcare, dar pentru 2022 ce ofera este mult in urma. Rusinos as spune.

Camera foto: nivelul de detaliu si zoom-ul peste 2x imi lipsesc mult, mai ales dupa ce m-am jucat cu diverse modele.

Cu siguranta as mai putea trage de telefon cateva luni, dar in curand voi pleca in concediu, iar eu sunt genul de persoana care umbla mult pe jos si in cazul in care nu v-ati dat seama, face poze exclusiv cu telefonul mobil. Am nevoie de un device pe care sa ma pot baza cand sunt in deplasare, iar daca stau 30 de minute la o cafenea sa-l pot incarca suficient cat sa merg mai departe fara griji.

Asa ca am inceput sa caut un succesor pentru S10+. Primul a fost Galaxy S22 Ultra, dar dupa experienta traita cu S21 Ultra, am zis sa citesc mai multe pareri. As fi vrut sa-l pot testa eu sa-mi fac o parere, dar cei de la Samsung nu ne-au onorat cu nici un model din linia S22 si nici macar S21 FE la review. Asa ca m-am uitat la recenziile scrise de oamenii care l-au cumparat de la eMag. Concluziile pe care le-am adunat de la oameni sunt ca varianta cu procesor Exynos este un esec: interfata are lag, camera foto este la nivelul asteptarilor, iar autonomia lasa foarte mult de dorit. Varianta de Snapdragon are la randul ei probleme, actuala generatie de procesoare de la Qualcomm fiind foarte calde si intra la randul lor in throttle.

Trecand mai departe m-am uitat la Pixel 6. Am ramas cu gandul la Pixel de la Pixel 3 si am zis ca voi lua gama in considerare cand voi cauta un telefon. Imi place foarte mult design-ul acestui telefon, camera foto este performanta, dar la capitolul autonomie, incarcare si bug-uri in OS nici acesta nu straluceste.

Si ultima varianta, care ramane singura aproape fara de cusur este iPhone 13. Am avut o singura data un iPhone, un 6s de la lucru si nu m-a incalzit. Razvan care a trecut si el de la Samsung S21 Ultra la un 13 Pro poate are chef sa va povesteasca tot ce il enerveaza pe iOS, iar eu subscriu. Dar ramane varianta care la ora actuala are cele mai putine incoveniente: are o camera foto buna, filmarea top, autonomie excelenta si o incarcare ceva mai rapida decat ce am eu acum, dar nimic grozav.

In 10 ani, este prima oara cand nimic din ce e pe piata nu imi satisface nevoile si nu stiu ce sa aleg. Voi ce experiente neplacute ati avut cu telefoanele pe care le-ati achizitionat si daca banii nu ar fi o problema, ce telefon v-ati cumpara astazi?