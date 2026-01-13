Renault revine în segmentul premium cu noul SUV Filante

Renault revine pe segmentul premium cu un SUV ce se va comercializa internațional. Noul Filante va fi produs la uzina din Busan (Coreea de Sud), iar debutul comercial începe în martie 2026 pe piața locală, urmând ca apoi să fie exportat gradual către unele țări din America de Sud și către statele din Golf, până la începutul lui 2027.

Filante este poziționat în segmentul E și vine ca o declarație de intenție: Renault vrea o prezență mai puternică în zona superioară a gamei pe piețe unde SUV-urile mari și modelele D/E încă au o pondere importantă, iar clienții sunt dispuși să plătească pentru confort, izolare fonică și tehnologie la bord.

Un element-cheie la Filante este baza tehnică: modelul folosește platforma CMA (Compact Modular Architecture), aceeași familie de arhitectură asociată și cu Grand Koleos în Coreea, într-un context mai larg al colaborării Renault cu Geely pe această piață. În paralel, Renault descrie și o arhitectură revizuită din zona Alianței pentru integrarea trenului de rulare hibrid și pentru rigidizare/insonorizare, ceea ce sugerează un pachet tehnic adaptat pentru cerințele locale și pentru ambiția premium a modelului.

Renault Filante are 4.915 mm lungime, 1.890 mm lățime și 1.635 mm înălțime, cu un ampatament de 2.820 mm și o gardă la sol de 201 mm. Asta îl plasează clar în liga SUV-urilor/crossover-elor mari, cu promisiune de spațiu serios în spate și stabilitate bună la viteze mari.

La capitolul practică, portbagajul este anunțat la 633 litri în configurația normală și poate ajunge până la 2.050 litri cu bancheta rabatată. În interior, Renault menționează un spațiu pentru genunchi de 320 mm pe locurile din spate și o înălțime până la plafon de 886 mm pe rândul doi. Un detaliu care contează la percepția de lounge este plafonul vitrat fix, cu o suprafață de 1,1 m², printre cele mai mari din segment.

Partea frontală pune accent pe o semnătură luminoasă, DRL setate la un unghi de 28° (un mic Easter egg geometric legat de logo), plus o secvență de bun venit/la revedere. În spate, Renault notează un geam înclinat fără ștergător, mizând pe o abordare aerodinamică și pe sisteme care compensează la vizibilitate.

Interior complet redesenat

În habitaclu, Filante merge pe o planșă de bord orizontală, foarte lată, cu trei ecrane panoramice de 12,3 inch (instrumentar, ecran central și ecran pentru pasager), într-un ansamblu numit OpenR Panorama Screen. Peste asta se adaugă un head-up display cu realitate augmentată de 25,6 inch, gândit să proiecteze informații cheie în câmpul vizual.

Renault spune că ergonomia a fost lucrată inclusiv printr-un volan nou cu patru spițe și partea superioară/inferioară aplatizate, iar selectorul transmisiei este poziționat pe consola centrală. Materialele sunt descrise ca fiind alese cu accent pe durabilitate și impact redus asupra mediului, iar la nivel de ambianțe există diferențieri clare între Techno, Iconic și Esprit Alpine.

La confort, Filante promite scaune față tip lounge, iluminare ambientală LED reglabilă și climatizare pe trei zone, plus o funcție de purificare a aerului (PM2.5) care poate activa automat ventilația în funcție de calitatea aerului detectată.

Pentru audio sunt menționate două sisteme: Arkamys cu 8 difuzoare și reducere activă a zgomotului, respectiv Bose Premium cu 10 difuzoare și 3 microfoane, cu anulare activă a zgomotelor de motor, într-un pachet gândit pentru liniște la rulare și o ambianță calmă.

Conectivitate și software: Android Automotive, 5G, profiluri, FOTA și cheie digitală

Filante folosește o platformă infotainment compatibilă cu Android Automotive, cu o interfață gândită să semene cu logica unui smartphone și cu suport pentru control vocal asistat de AI. Sistemul primește actualizări prin OTA, adică update-uri fără vizită în service, gestionabile și din aplicația dedicată.

Aplicația My Renault este menționată pentru control de la distanță (localizare prin lumini/claxon, precondiționare termică), dar și pentru cheie digitală prin Bluetooth, inclusiv opțiunea de a partaja până la cinci chei digitale pentru același vehicul. La conectică apar patru porturi USB-C, încărcare wireless, Wi-Fi pentru pasageri și Bluetooth multipoint (două telefoane simultan).

ADAS și siguranță: nivel 2 și trei funcții noi pentru gama Renault

Filante vine cu un pachet ADAS amplu, sub umbrela Easy Drive, cu peste 30 de sisteme în funcție de echipare, inclusiv asistență activă a șoferului de nivel 2, frânare automată de urgență cu detectare pietoni/bicicliști, recunoaștere indicatoare cu ajustare automată, camere 360° cu vedere 3D și funcție de tip șasiu transparent, plus asistență la parcare.

Renault subliniază și trei tehnologii noi pentru gama sa: emergency steering assist (intervenție automată în direcție pentru evitarea/atenuarea coliziunilor în intervalul 60–90 km/h), smart rearview mirror (oglindă tip full display pentru vizibilitate spate, utilă mai ales în contextul lunetei fără ștergător) și child presence detection (detectarea prezenței copiilor uitați în mașină, cu două radare interioare).

Full hybrid E-Tech 250 CP: 1.5 turbo, două motoare electrice și transmisie multimodală cu 3 rapoarte

Sub capotă, Filante primește o versiune îmbunătățită a sistemului full hybrid E-Tech de 250 CP. Discutăm despre un motor termic pe benzină 1.5 turbo cu injecție directă, 150 CP și 250 Nm, asistat de două motoare electrice: unul principal de 100 kW (136 CP) și 320Nm pentru tracțiune și unul de 60kW (82CP) și 180Nm de tip HSG (starter-generator) pentru pornire și încărcare.

Bateria este de 1,64 kWh la 316 V, iar Renault afirmă că mașina pornește mereu electric și poate rula electric o mare parte din timp în oraș, până la 75% în funcție de condiții. Sistemul este descris ca hibrid serie-paralel, cu tranziții între modurile de lucru în funcție de situație, fără nevoia de încărcare la priză.

Transmisia este o cutie automată multimodală DHT Pro cu 3 rapoarte, concepută pentru arhitectura cu dublă motorizare electrică, iar cuplul total cumulat este menționat la până la 565 Nm. Renault indică și o valoare de 106 g CO₂/km în materialul tehnic, ceea ce arată clar direcția: performanță suficientă pentru un model mare, dar cu accent pe eficiență în utilizarea reală.