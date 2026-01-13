Cafeluța IT – 13.01.26 – Apple lucrează cu Google, PC-uri mai scumpe și concedieri

De la parteneriatul secret Apple-Google pentru Siri și concedieri masive la Meta, până la camere de hotel pe lună cu 7 locuri și roboți proști la CES, azi avem știri care vor defini anul în tech.

Apple alege Google pentru a face Siri inteligent: Într-un parteneriat major, Apple va folosi modelele Gemini ale Google pentru a alimenta noua generație de Siri și alte funcții AI, lăsându-l pe OpenAI pe tușă. Detalii

Meta concediază 1.500 de angajați din divizia VR și Metaverse: Compania lui Zuckerberg se reorientează agresiv către AI, tăind locuri de muncă în Reality Labs pentru a-și consolida „avantajul strategic” în inteligența artificială. Detalii

Tesla Model Y primește un al treilea rând de scaune în SUA: SUV-ul electric popular este acum disponibil în varianta cu 7 locuri, deși al treilea rând este descris ca „tiny”, alături de alte mici îmbunătățiri. Detalii

PC-urile devin mai scumpe: Dell XPS 14 începe de la peste 2000 de dolari: Criza globală a memoriei RAM, alimentată de cerințele AI, lovește consumatorii. Noul laptop Dell XPS 14 costă cu 400$ mai mult decât generația precedentă. Detalii

Framework mărește prețurile PC-urilor Desktop din cauza crizei RAM: Brandul modular anunță că opțiunea cu 128GB RAM costă acum cu 460$ mai mult, în urma creșterilor „fără precedent” ale prețurilor memoriei. Detalii

Anthropic lansează „Cowork”, un asistent AI care lucrează direct pe calculatorul tău: Urmărind pașii Claude Code, noul feature permite utilizatorilor să-i dea lui Claude acces la un folder pentru a organiza fișiere, crea spreadsheet-uri și automatiza sarcini. Detalii

Roboții umanoizi de la CES 2026 sunt „jenant de proști”: Expoziția a demonstrat că visul unui robot servitor casnic este încă foarte departe, cu prototipuri stângace și inutile. Detalii

Marea Britanie face deepfake-urile sexuale ilegale, ca răspuns la scandalul Grok: O lege care interzice crearea de imagini intime non-consensuale cu AI intră în vigoare această săptămână, după ce Grok de la X a fost folosit pentru a „dezbrăca” mii de persoane. Detalii

Stellantis renunță la modelele plug-in hybrid populare pentru Jeep și Chrysler: Producătorul auto scoate ștecherul de la o serie de vehicule hibride plug-in, într-o mișcare surprinzătoare. Detalii

Windows 11 25H2 devine de două ori mai „greu” din cauza unei actualizări de securitate: Microsoft explică că dimensiunea majoră a noului update este necesară pentru o „întărire” cheie a securității sistemului. Detalii

Lego și Pokémon se unesc: primele seturi sunt disponibile pentru precomandă: Pikachu, Eevee și alți Pokémon cunoscuți primesc forma din blocuri Lego, cu prețuri de la 60$ până la 650$. Detalii

Tesla lansează o nouă panou solar fabricat în SUA: O mișcare surprinzătoare pentru afacerea solară a companiei, care părea să fie desființată încet, cu accent pe producția americană la Gigafactory New York. Detalii

Se poate rezerva o cameră de hotel pe Lună pentru 250.000$: O companie anunță rezervări pentru cazare în viitoarea stație spațială lunară, argumentând că „nu putem ține pe toată lumea în prima navă care a navigat spre America de Nord”. Detalii

Firefox 147 îmbunătățește redarea video și modul Picture-in-Picture: Noua versiune a browserului vine cu o listă lungă de îmbunătățiri de performanță și funcționalități utile. Detalii

China își construiește propriul sistem de timp pentru Lună: Datorită gravitației mai slabe, ceasurile de pe Lună merg ușor mai repede decât pe Pământ, necesitând un standard temporal separat pentru viitoarele misiuni. Detalii

O nouă specie necunoscută a fost descoperită în Marea Mare Sărată din Utah: Cercetătorii au găsit o formă de viață microscopică unică în ecosistemul extrem de salin și au propus două idei „cam nebunești” despre cum a ajuns acolo. Detalii