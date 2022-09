Review Acer Helios 300 – laptop cu i7-12700H si RTX 3070Ti

Pe termen lung, Acer si-a demonstrat fiabilitatea cand vine vorba de laptop-uri. O spun eu, dar si multi dintre prietenii si cunostintele mele care au tot cochetat cu diverse branduri. Helios 300 este un laptop puternic dintr-o gama de top, care vine sa umple golul cauzat de criza de placi video.

Gama Helios s-a facut remarcata printr-un design unic. Laptop-urile Acer din aceasta gama au o carcasa aparte intr-un colorit specific. Sunt usor de recunoscut fata de seria Nitro, spre exemplu. Tot pe seria Helios au fost implementate cele mai noi componente, urmand ca mai tarziu sa fie puse si pe seria Nitro.

Cumva, Helios este seria pe care se pun toate noutatile de la Acer inainte sa ajunga si pe modele mai accesibile. Tot aici vom gasi specificatii mai performante decat pe seria Nitro, incepand de la sisteme de racire si pana la placi video.

Helios 300 este un entry level deoarece exista si Helios 500 sau Helios 700, modele ce pot fi si mai bine dotate. Chiar si asa, modelul pe care il avem noi este foarte bine dotat si chiar echilibrat, oferind un raport foarte bun pret-caracteristici.

Design

La capitolul design avem o carcasa de plastic extrem de bine realizata. Tipic seriei Helios. Avem un plastic pe care se vad amprentele, dar se curata usor si la atingere iti ofera senzatia de calitate. Oriunde te uiti sau pui mana o sa zici „wow, ce bine e facut”.

Cand il deschizi o sa observi doua balamale solide are permit ridiarea ecranului cu o singura mana. Imediat langa balamele sunt o serie de difuzoare, iar tastatura este de dimensiuni mari si cu spatii foarte bune intre taste. Scrisul este o placere, la fel si gaming-ul, deoarece feedbackul oferit este placut, iar tastele sunt amplasate corect. Are inclusiv NumPad.

Trackpadul este generos, faorte mare si cu butoanele integrate. Este foarte precis si are o rama metalica foarte discreta.

La capitolul conectica ofera cate ceva pe fiecare latura, chiar si pe spate, unde gasim portul de alimentare, HDMI, miniDP si un USB C cu Thunderbolt 4 care permite inclusiv alimentare. Deci porturile cel mai rar folosite sunt in spate, ca sa nu le vezi si sa nu te incurce.

Iar cele mai des folosite sunt pe lateral, cum ar 2x USB 3.0 pe latura dreapta si 1x USB 3.0 pe latura stanga alaturi de un jack de casti si un port LAN. Personal mi-ar fi placut cel putin un USB C in plus pe una dintre laturi.

Ecran

Este un ecran generos de 17.3 inch Full HD cu panou IPS si o rata de refresh la 165Hz. Este un panou performant de ultima generatie cu un strat protectiv anti reflexie. Culorile sunt tipice unui IPS, luminozitatea este mare si personal nu am intalnit probleme in utilizare. Inclusiv negrul este unul foarte profund, un lucru greu de intalnit la un astfel de panou. Dovada ca Acer a calibrat ecranul pentru acest model.

Difuzoarele sunt amplasate deasupra tastaturii si se aud tare. Au putin bass, inaltele sunt destul de accentuate, la fel si mediile, si ofera o senzatie placuta atunci cand asculti muzica, desi ele par sa fie gandite mai mult pentru partea de gaming si efecte speciale.

Temperaturi in utilizare

La acest capitol trebuie mentionat sistemul de racire AeroBlade 3D Fan cu metal lichid. Este un sistem avansat ajuns la generatia a 5-a. Are ventilatoare foarte puternice si eficiente, componente din cupru care conduc excelent caldura, dar si metal lichid pe alocuri pentru un transfer termic exceptional.

Dovada ca in utilizare acest laptop nu are probleme cu supraincalzirea. Mai exact sta la 89 de grade in full load pret de 30 de minute. Nu sare de atat. Iar in idle poti sta linistit, in functie de temperatura ambientala poate sta intre 40 si 55 de grade.

Performantele din gaming

Nu stiu daca cineva are dubii. Cu asa procesor si o RTX 3070Ti, imi este greu sa cred ca cineva are dubii in privinta performantelor, mai ales ca ecranul este Full HD. Placa asta video este o bestie, un adevarat best buy chiar si in versiunea non Ti.

Este acel tip de placa ce ofera mai mult decat te astepti sa primesti. De exemplu, in rezolutie Full HD am obtinut cu detalii maxime in fiecare joc (fie ele Ultra, Very High sau High, depinde ce optiuni are fiecare joc) urmatoarele FPS-uri (medie):

AC: Odyssey: 64

Dirt 5 – 88

Far Cry – 72

Shadow of the Tomb Raider: 69

Hitman 3: 120

RDRD2: 74

Concluzii personale si pret

Cate poti spune despre un laptop de gaming? Important este sa ruleze jocurile bine, sa nu se incinga, tastatura sa nu se strice repede si sa fie rezistent in timp. Sunt convins ca laptopurile Acer rezista bine pe termen lung, cel putin prietenii mei asta mi-au confirmat.

Modelul de fata este bine dotat, ofera performante bune in gaming, temperaturi optime si un design modern. Despre pret…o sa fac un update cand il gasesc pe undeva dipsonibil.