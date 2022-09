Review Huawei Matebook X Pro – un ultrabook extrem de performant

Nu pot sa nu remarc vointa companiei si felul in care aleg sa reinvie de fiecare data. Huawei a intrat pe o nisa foarte interesanta dupa restrictiile impuse de SUA, iar noile lor produse sunt impresionante. Au inceput sa ofere laptop-uri, monitoare si chiar masini electrice in China. Mi-a fost oferit la test un laptop, Matebook X Pro, iar mai jos gasiti impresiile mele despre acest model.

Cei care ma stiu de 10 ani de cand scriu aici, imi inteleg alegerile si stiu ca atunci cand este de criticat o sa critic pana imi ies ochii din cap, dar si cand este de laudat, jos palaria pentru acel produs. Nu sunt fanboy al unui brand anume si nici nu port ciuda, insa fiecare producator trebuie laudat si critica in atunci cand este cazul.

Am facut aceasta paranteza pentru cei care inca nu inteleg ca sunt cat se poate de obiectiv atunci cand prezint produse. Si voi spune si de bine si de rau, chiar daca in unele situatii pot fi mai multe parti bune sau rele, iar review-ul sa se indrepte intr-o zona mai putin placuta. In fine…sa trecem peste paranteza asta.

Huawei a facut o treaba excelenta pe partea de laptop-uri. Au intrat intr-o piata dominata de Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo si de Apple (singuratici in lumea lor). Insa Huawei nu este un nume strain, insa nu a fost asociat niciodata cu laptop-urile. Pana acum!

De cativa ani vad ca sunt promovate si la noi laptop-urile Huawei. Am testat pana acum doar doua modele, acesta de fata si inca unul. Daca primul nu pot spune ca m-a dat pe spate, MateBook X Pro este din alta liga. Si cand am vazut ce poate si ce pret are….

Specificatii Huawei Matebook X Pro

Procesor Intel i7-1260P

RAM: 16GB

Placa video: Iris Xe

Stocare: 1TB SSD Samsung

Ecran: 14.2 inch, 3120 x 2080 pixeli, 500nits luminozitate, 90/60Hz, 1.07 miliarde culori, LTPS

Senzor de amprenta

Ecran tactil

Wi-Fi 6E

Despre design si constructie

Am fost impresionat inca de la unboxing. Vine intr-o cutie foarte mica si este usor de despachetat. Imediat ce-l scoti din cutie o sa remarci un laptop subtire si foarte usor. Are doar 1.3kg si o grosime de 15.5mm.

Capacul se deschide cu o singura mana, semn ca balamalele sunt solide, bune. Dupa ce il deschizi o sa remarci un trackpad mare, un ecran cu margini foarte mici si materiale bune. Am fost pacalit prin unele zone ca ar fi metal, dar cred ca este un plastic extrem de bine finisat. Este foarte bine facut, are imbinari bune si oriunde pui mana sau te uiti o sa observi doar materiale premium. Dar in unele zone chiar este metal combinat cu magneziu pentru rezistenta si usurime.

Scopul a fost sa fie un laptop usor si subtire, dar cu performante foarte bune. O sa vedeti la partea de teste ca este si puternic. Pe partile laterale am gasit doar patru porturi USB C, doua fiind cu tehnologie Thunderbolt 4, adica poate suporta pana la 40Gbps. In pachet primesti si un adaptor catre USB A in caz ca vrei sa pui ceva prin acest port. Mai exista si un jack pentru casti de 3.5mm.

Butonul de power include si senzorul de amprenta, unul foarte performant care functioneaza optim, dar poti sa folosesti si autentificarea faciala daca iti este mai simplu. Le are pe ambele.

Tot prin USB C se incarca si in pachet am gasit un alimentator in tipul celor de telefoan. Este chiar mai mic, are 90W. Am vazut telefoane cu 150W. Ideea este ca il pot baga si in buzunar. Se incarca super repede si autonomia este generoasa, o sa va povestesc si despre asta.

Ecran

Este un display de 14.2 inch cu rezolutie 3120 x 2080 pixeli (264ppi) cu 500 nits luminozitate, aspect 3:2 si un contrast de 1500:1. Dar asta nu este tot. Pe hartie par niste specificatii obisnuite. Trebuie sa stiti ca ecranul este unul tactil si calibrat din fabrica pentru o experienta vizuala cat mai buna.

Este certificat TUV Rheinland pentru nivelul de acuratete al culorilor si are si Dual-Colour Gamut Certification. Eye Comfort 3.0 este la bord tot cu certificare TUV Rheinland, are un Delta E <1 si acopera un spectru larg de culoare afisand 1 miliard de culori.

Mai mult, ofera un strat de protectie care reduce reflexiile cu 60%. Personal mi s-a parut ciudat sa vad un ecran glossy pe un astfel de laptop, insa mi-am dat seama ca in bataia directa a soarelui (aveam fereastra in spatele meu) totul se vede foarte clar. A ajutat si luminozitatea puternica, dar si acest strat Magnetically Controlled Nano Optical. O denumire cam pompoasa.

Este la 90Hz cu 10 puncte de control simultan pentru touch. Functioneaza foarte bine si ofera o experienta foarte buna. Filmele se vad foarte clar.

Difuzoare

Puternice, foarte puternice. Si clare. Orice pui se aude excelent. Sunt amplasate si foarte bine incat sa ofere o acustica excelenta. Mi-au placut mult. Pentru cat este de subtire laptop-ul, difuzoarele se aud de nota 10. Sunt 6 difuzoare in total.

Tastatura si touchpad

Tastatura este foarte confortabila si silentioasa. Are o cursa de 1.5mm, are un feedback placut si se simte foarte moale. Imi este greu sa va descriu senzatia. Este iluminata, bine asezata dar are un layout mai ciudat, cel putin versiunea ajunsa la mine.

Touchpad-ul este mare, foarte sensibil si usor de controlat. Suporta gesturi, multi touch si Huaewi Free Touch.

Performante

Huawei Matebook X Pro este un ultrabook certificat Intel EVO, asta inseamna ca respecta o serie de criterii impuse de Intel. Are o grafica Intel Iris Xe, un SSD de 1TB NVMe, 16GB RAM DDR5. Fara o placa video de top nu se pot face lucrari complexe in Adobe sau DaVinci, dar Iris Xe iti permite sa lucrezi cu Photoshop daca vrei.

Este gandit pentru o viteza mare de lucru cu fisiere, fiind un laptop pentru mediul office. Datele sunt in siguranta fiind protejata prin amprenta, poti face rapid transfer de fisiere prin USB C, ai o conexiune rapida la internet, tot ce ai nevoie pentru un birou modern.

Nici temperaturile nu sunt rele. In idle este rece ca orice alt laptop, iar la o utilizare indelungata cu procesorul la 100% nu am reusit sa-l fac sa se supraincalzeasca sau sa isi tureze ventilatoarele la maxim. Foarte eficient sistemul de racire si silentios. Peste asteptarile mele.

Autonomie si incarcare

Laptop-ul ofera o baterie de 60Wh capacitate nominala si in pachet am gasit un incarcator de 90W. Autonomie pe acest laptop este foarte buna, poti lejer sa stai 5-6 ore pe modul normal si sa-ti faci treaba. Modul Performance cam stoarce bateria.

Insa partea buna este ca se incarca repede, poti sa-l lasi la priza si sa-ti faci ceva de mancare, iar cand te-ai intors el sa fie incarcat la maxim. Foarte bun incarcatorul si imi place ideea de fast charge pe laptop.

Concluzii si pret

Fiind un laptop business nu sunt multe de spus. Nu am testat jocuri pe el. M-a interesat sa se miste bine in general si sa faca fata la aplicatii comune pe care sa le ruleze rapid. In schimb ofera ceva mai mult.

Consider ecranul cel mai mare atuu al acestui laptop. Este un IPS tactil de buna calitate cu o rezolutie mare si multe implementari din fabrica. Este calibrat bine pentru a putea edita fotografii sau vedea filme la o calitate deosebita.

Difuzoarele puternice fac experienta si mai buna atunci cand te uiti la filme, iar cele patru microfoane sunt utile in conversatiile de pe Teams.

Se incarca extrem de repede si are o autonomie generoasa. Este placut sa incarci laptop-ul imediat, stiind ca te poti baza pe un incarcator puternic.

Si totusi, sunt cateva lucruri care nu mi-au placut. As fi vrut sa vad macar un port HDMI clasic sau un USB de tip A. Stiu ca este un ultrabook si trebuie sa fie cat mai subtire, insa mie mi-a pus mici piedici in utilizare tocmai din cauza asta. Nu toti au inca USB C peste tot.

De asemenea, tinand cont de cat de bun este ecranul, ar fi mers si o placa video dedicata care sa te ajute in radari, mai bine decat o face acest Iris Xe.

Sunt niste minusuri cu care poti trai daca ai un mediu optim in jurul tau. Aceste minusuri le-am mentionat pentru ca m-am lovit de ele, dar poate altcineva poate trai fara acel HDMi in plus sau USB A.

Cat costa? 9999 lei. Ce sa o mai dam ascunsa, direct 10.000 de lei, adica 2000 de euro. De 2000 de euro primesti un procesor de ultima generatie, un ecran superb, difuzoare puternice, conectivitate de top si o constructie din aluminiu si magneziu.

Da, acest laptop are o nisa a lui, o clientela anume. Dar merita pentru experienta.