Review CHIQ – aparat de aer conditionat portabil la un pret foarte bun

In urma cu aproape doua saptamani v-am facut un scurt preview la un aparat de aer conditionat de la CHIQ. Va spuneam ca eram in cautarea unui astfel de aparat si am primit unul de la acest brand. Iata acum si review-ul.

Gasiti articolul initial AICI, nu vreau sa mai trec prin aceleasi subiecte. Ideea este ca l-am folosit deja o saptamana si pot spune destul despre el. Este prima data cand folosesc un astfel de aparat de aer conditionat, deci poate la fel ca multi de pe aici sunt la prima incercare.

CHIQ este un aparat de aer conditionat portabil fabricat de o mare firma chinezeasca. Este adus oficial in Romania si se vinde la pretul de 1149 lei la eMAG. Este un model accesibil cu putine functii dar care stie sa faca rece acolo unde il pui.

Este genul acela de aparat simplu, usor de folosit, eficient si care face ce stie el ce mai bine sa faca. L-am instalat intr-o camera la etaj ca sa faca rece intr-un dormitor, dar il mai mult si in alte camere in functie de nevoie.

CHIQ are 9000BTU, trei functii mari si late, kit montaj inclus si un mini ecran pentru informatii. Poate fi folosit pe post de ventilator, dezumidificator si aer conditionat.

Unde si cum trebuie sa-l folositi

Cand alegeti un aparat de aer conditionat portabil trebuie sa stiti un lucru: nu il puneti in camera in care dormiti. Produce destul de mult zgomot si nu este de stat cu el in camera respectiva. Un astfel de aparat se monteaza in dreptul unei ferestre pentru a putea fi usor de montat tubul de aer cald.

Aceste aparate au nevoie de un tub pentru a elimina aerul cald emanat. Tubul seamana cu cel folosit la hote si trebuie scos pe geam sau pe usa, depinde cum puteti. Pentru asta exista kitul de montaj inclus si arata asa cum vedeti in poza de mai jos.

Se foloseste o panza care se pune in jurul geamului deschis, se introduce tubul si cam atat. Acesta are o lungime de 1 metru si jumatate si este flexibil.

Asta este singura regula de care trebuie sa tineti cont. Atunci cand vreti sa mutati aerul conditionat in alta camera trebuie tot timpul sa mutati si panza din jurul geamului si tubul pentru evacuarea aerului cald.

Dupa ce faceti acest montaj nu trebuie decat sa il porniti, sa reglati temperatura si sa asteptati. Face rece foarte repede si pe treapta 1 de viteza este silentios. Pe treapta 3 este foarte zgomotos si nu puteti sa stati cu el in aceeasi camera daca doriti sa dormiti. Pe timpul zilei sa spun ca este OK, mai dai drumul la televizor, mai stai cu castile pe cap. Dar noaptea nu.

Vine deja cu roti montate si puteti sa-l mutati foarte usor oriunde aveti nevoie. Are si doua manere daca este nevoie sa-l ridicati si nu mi se pare ca este foarte greu.

Are un singur filtru de curatat si acela este usor de scos. Nu are nevoie de mentenanta periodica, lucru de apreciat la un aparat atat de accesibil.

Unde se duce condensul?

Pentru cei care va intrebati ce se intampla cu condensul, stati fara grija. CHIQ are un recipient intern unde se aduna apa. Conform manualului de utilizare nu va fi nevoie sa goliti recipientul niciodata decat daca stati in zone cu multa umiditate. Aparatul elimina singur apa in aer si teoretic nu va fi niciodata nevoie sa goliti rezervorul. Totusi, daca se umple, o sa apara pe ecran codul P7. Atunci trebuie sa goliti manual recipientul. Acest lucru se face foarte usor printr-un furtun astupat cu un dop aflat in spatele aerului conditionat. Doar scoateti dopul din furtun si apa o sa iasa pe acolo.

Este simplu si eficient

In pachet gasiti si o telecomanda simpla de unde il puteti controla de la distanta. Are mod Sleep, puteti alege functia Swing, modurile de utilizare, viteza si temperatura. Este foarte simplu.

CHIQ nu are multe functii pompoase si inutile de multe ori. Nu are Wi-Fi de exemplu, o functie utila pentru foarte multi, dar la acesti bani…Totusi, la 1100 si un pic de lei raceste foarte bine, peste asteptarile mele. Un hol de 10 metri lungime este racit in cateva minute, iar camerele in care se intra din hol, daca sunt lasate cu usile deschise sunt si ele racite destul de repede.

Ca agent de racire foloseste RS290, consuma 0.98kW la o racire nominala, iar temperaturile minime si maxime pe care le poate face sunt de 16 grade si respectiv 32 de grade.

Este recomandat pentru o zona de 32 metri patrati, insa eu il pot recomanda cu usurinta celor care stau la bloc sau la curte si au un spatiu mediu. Eu racesc 3 camere din 4 cu acest aparat si l-am amplasat pe hol.

Noaptea nu ma deranjeaza si il las sa mearga pe treapta 1. Este suficient. Ziua il dau mai tare, dar fiind zgomot ambiental in casa nu ma deranjeaza zgomotul produs de el. Este chiar ok.

Concluzie

Nu stiu ce sa va mai spun in rest. Face rece si cam atat, iar functiile de dezumidificare si ventilare sunt deja clasice si automat mult mai silentioase. Pentru cat costa eu sunt foarte multumit de el si vi-l pot recomanda. Simplul fapt ca nu are nevoie de intretinere, nu aveti grija unui compartiment cu apa ce trebuie golit periodic, consuma putin si face rece imediat, ma face sa-l apreciez si sa-l pot recomanda. Singurul dezavantaj este zgomotul un pic cam mare atunci cand este setat pe treapta maxima de viteza.

Il gasiti la eMAG la 1149 lei.