Review SSD extern ADATA SE760

SSD-urile ADATA, fie ca vorbim despre cele interne pe care le atasam la laptop sau PC, fie cele externe, sunt o buna alegere daca esti in cautarea unui raport pret-calitate foarte bun. SE760 este dovada ca poti avea un SSD generos, extern, cu viteze foarte bun la un pret neasteptat de bun.

Nu sunt multe de spus despre un SSD extern. Este o bucata simpla de metal, usoara, care integreaza la interior un controller si niste memorii. Interfata lui SU760 este de tip USB Type C, iar in pachet primesti atat un cablu USB C – USB C cat si un cablu USB 3.0 – USB C.

Am testat SSD-ul in doua benchmark-uri populare folosind ambele cabluri si un laptop cu USB C.

USB C – USB C USB 3.0 – USB C

USB C – USB C USB 3.0 – USB C

De aratat el arata cam asa. Este mic, metalic, elegant. Poate fi folosit pe orice platforma inclusiv pe console ca sa stocati jocul pe el sa se incarce mai repede.

La eMAG il gasiti la pretul de 399 lei in versiunea de 512GB.