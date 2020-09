Review MSI Creator 17 – primul laptop cu ecran mini LED

A ajuns si la noi in redactie de mai bine de o luna primul laptop din lume cu ecran mini LED. Exact, este vorba de MSI Creator 17, unul dintre cele mai interesante laptop-uri din acest an.

Scurta introducere

Creator 17 este un laptop destinat in principal creatorilor de continut (daca din nume nu v-ati prins deja) si este primul laptop din lume ce integreaza tehnologia mini LED. Va rog sa nu confundati cu micro LED-ul, acolo e alta mancare de peste.

Mini LED-ul este a 100-a reincarnare a tehnologiei LED, insa este una buna. In teorie nu este nimic foarte complex, dar in practica reuseste sa ofere performante foarte bune.

Laptop-ul de fata exceleaza din toate punctele de vedere, poate mai putin la unul singur (subiectiv, recunosc) si este o realizare pentru MSI. Pentru ca momentan sunt singurii care au reusit sa integreze aceasta tehnologie pe un laptop.

Design

Creator 17 este realizat aproape in intregime din metal. Singura piesa din plastic din constructia sa este capacul ecranului unde regasim in mod evident plastic. Insa restul carcasei este din metal, unul solid si frumos finisat, iar in culoarea aceasta arata foarte bine.

Personal, repet, personal, imi placea atunci cand am inceput sa-l analizez. Privit pe bucatele este un laptop frumos, cu grile interesante si o zona perforata deasupra tastaturii. Dar per total este uratel.

Nu putem trece cu vederea porturile care sunt situate pe ambele laterale. Pe partea stanga are portul pentru alimentare, mufa pentru internet, un USB 3.0, un cititor de carduri microSD si doua jack-uri audio pentru casti si microfon.

Probabil ati observat ca majoritatea laptop-urilor vin cu un singur astfel de jack si daca vrei sa folosesti o pereche de casti cu microfon nu ai cum. De data asta poti si asta este o dovada clara ca laptop-ul se adreseaza unor oameni care chiar folosesc jack-ul pentru microfon.

Daca intoarcem laptop-ul pe cealalta parte regasim alte doua porturi USB 3.0, doua porturi USB Type C dintre care unul cu Thunderbolt, si un HDMI, deci puteti sa conectati la laptop un monitor si sa va extindeti spatiul de lucru.

Grilele pe care le regasim pe ambele parti sunt pentru aerisire caci laptop-ul, la cat este de puternic, are nevoie sa se raceasca bine. Daca il intoarcem si pe spate vedem ca si aici are o astfel de grila pentru evacuarea aerului.

Iar deasupra tastaturii gasim o zona perforata unde initial am crezut ca se ascunde sistemul audio. De fapt este o zona pentru aiflow caci pe acolo laptop-ul isi trage aer suplimentar pentru racire. Boxele sunt sub laptop, micute si sincer nu merita bagate in seama.

Apropo de tastatura, aceasta este iluminata si puteti lucra fara probleme si noaptea. Este un alb rece foarte placut care in combinatie cu gri-ul acesta metalic arata foarte bine. Cursa unei taste este destul de lunga si se simte ca o tastatura de desktop. Este interesanta, clar nu este gandita pentru gameri, dar este confortabila pentru scris.

Trackpad-ul este cat se poate de generos si daca va uitati cu atentie integreaza in coltul din stanga sus un senzor de amprenta. Asta inseamna ca in loc de parola puteti sa intrati in Windows cu amprenta.

Sau daca nu va place amprenta si preferati o solutie mai sigura, langa camera web o sa vedeti ca se afla si un senzor infrarosu care va scaneaza fata. Practic puteti debloca laptop-ul folosind amprenta sau fata. Ambele metode sunt sigure si rapide.

Ecran

Asta este partea cea mai importanta. Despre asta ar trebui sa vorbim ore in sir. Sincer va spun, daca nu stiam ca este un mini LED puteam sa jur ca este orice alt ecran de laptop de buna calitate, adica peste 4000-5000 lei in sus. Singura calitate cu care a reusit sa-mi atraga atentia a fost rezolutia. Se vede imediat ca este peste Full HD, insa alte diferente notabile fata de orice alt ecran de laptop nu am gasit. La prima vedere.

Pentru ca in teorie este cel mai bun ecran (sper sa nu exagerez si sa nu gresesc cand spun asta) pus vreodata pe un laptop. Chiar daca la prima vedere nu pare, pentru ca eu nu sunt o persoana care sa se ocupe cu calibrari si alte nebunii, ochiul meu nu vede diferentele si as putea sa ma murdaresc la gura vorbin prostii.

Insa m-am documentat mai bine si am aflat niste lucruri interesante despre acest panou. In primul rand, tehnic, este un 4K cu HDR 1000, spectru de culoare 100% DCI-P3, Delta E <2.

Mini LED-ul in cazul de fata se refera la sistemul de iluminare al panoului LED, unul clasic dar foarte bun. Dar ce inseamna? Mini LED-ul este o alta reprezentare a felului in care panoul LCD este iluminat.

Daca in cazul OLED sau micro LED discutam despre pixeli iluminati independeti, mini LED-ul nu este acelasi lucru. Un ecran LCD va avea tot timpul nevoie de o iluminare din spate, iar aici intra in actiune mini LED-ul.

Probabil ati mai auzit, cel putin atunci cand ati vrut sa va cumparati un televizor, ca acestea dispun de tehnologie Full Array Local Dimming sau FALD pe scurt. Inainte de FALD exista iluminarea Edge, adica benzi de LED amplasate pe marginile ecranului, insa s-a dovedit o tehnologie nu foarte eficienta. Insa FALD pare sa fie o solutie mult mai buna si permite instalarea mai multor benzi de LED-uri pentru un control si mai bun al iluminarii.

Astfel, unele implementari de FALD, cum are de exemplu Samsung pe televizoarele QLED, incearca sa mimeze tehnologia OLED. Nu va imagini ca pixelii primesc iluminare individuala ci pur si simplu ecranul are mai multe zone de iluminare datorita benzilor LED amplasate in mai multe zone. De aceea este posibil sa intalniti un negru apropiat de absolut pe anumite modele de televizoare, deorece benzile cu LED-uri se sting acolo unde este afisat negrul.

Mini LED-ul nu este altceva decat un FALD cu benzi de LED-uri mult mai mici. Practic sunt integrate mai multe LED-uri pe respectiva banda si automat se produce o zona mult mai consistenta de LED-uri.

Insa pentru asta a fost nevoie sa se produca un ecran o idee mai gros, dar daca accepti cei cativa mm in plus la grosimea ecranului o sa ai parte de ceva spectaculos. Sunt 240 de zone de iluminare, adica extrem de multe.

Nu detin un colorimetru si nu am putut face teste pentru a vedea cat de uniform este ecranul, ce luminozitate maxima atinge sau ce nivel de negru are. Dar au facut altii. Puteti cauta pe net. Rezultatele sunt incredibile pentru un ecran LED, atat de incredibile ca se apropie de nivelul unui OLED.

Creator 17 ofera din fabrica 8 moduri calibrate: sRGB, Adobe RGB, DCI-P3, Display-P3, Anti-Blue, Office, Movie si Customize. Toate modurile, mai putin ultimul, sunt calibrate din fabrica. Poti alege un mod de imagine in functie de activitatea ta sau poti sa-ti creezi tu unul.

Repet, cautati testele de ecran pe Google si vedeti ce rezultate impresionante are. Pentru ca daca eu va spun ca se vede bine nu este suficient. Este mai mult de atat.

Performante

Discutam despre un procesor i7-10875H alaturi de un RTX 2060 si 32GB de RAM. Daca ati vazut review-urile anterioare la alte laptop-uri de gaming o sa vedeti rezultaltele, sunt la fel. Singura diferenta este procesorul.

Acesta este performant, se apropie de Ryzen 7 4800H, dar nu il depasete. Totusi, la capitolul TDP si temperatura bate AMD-ul. In teorie este un procesor cu TDP de 45W, mult, dar tineti cont ca este octa core.

Problema lui este ca nu isi respecta TDP-ul si in teste sintetice ajunge si la un TDP de 60-70W, iar temperaturile sunt foarte mari. In R20 in timpul testului temperaturile au fost intre 88 si 97 de grade, iar in idle undeva in jur de 45-50 de grade.

Sistemul de racire este format din 3 ventilatoare, doua pentru placa video si unul pentru procesor. Fac un zgomot destul de mare in sarcina, dar cel putin sunt eficiente si racesc laptop-ul onorabil.

Pe partea de stocare avem un SSD de 512GB pe slot M.2 si interfata PCI Express 3.0. Vitezele sunt foarte mari si mai sunt disponibile alte doua porturi M.2 dintre care unul SATA. Deci poti monta un HDD si un SSD in plus.

Concluzie si pret

Laptop-ul este o bestie atunci cand vine vorba de productivitate. SSD-ul, procesorul si placa video sunt foarte bune daca esti pasionat de randare video sau proiectare 3D. In plus, ecranul mini LED 4K este cel mai bun ecran pus vreodata pe un laptop.

Poate nu este cel mai frumos laptop, dar este unul dintre cele mai bune laptop-uri din acest an si cu siguranta un pionier, fiind primul laptop cu ecran mini LED.

Costa la eMAG 12.000 lei.